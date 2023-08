Calcio. La Don Pino Puglisi Nettuno scalda i motori in vista dell’inizio della stagione 2023/24

VI categoria serie C

“La Don Pino Puglisi Nettuno inizia a scaldare i motori in vista dell’inizio della stagione 2023/24, ripartendo con rinnovate ambizioni in vista di ulteriori novità che verranno comunicate nei prossimi giorni. Ad aprire il nuovo corso sportivo è il capitano della squadra, Manuel Carpentieri, per tracciare le linee generali della nuova stagione.

“Siamo ancora qui, anche quest’anno, sperando in una stagione di rivalsa dopo quelle passate – spiega il capitano – Proveremo a partire con un nuovo progetto, grazie alla sponsorizzazione di Impero Costruzioni e Santoro Group, alla quale va tutto il nostro ringraziamento. Questo progetto nasce dalla riconferma di alcuni ragazzi che sono rimasti fino alla fine a lottare per la salvezza, poi svanita nell’ultima giornata. Ci sarà qualche ritorno importante e soprattutto qualche innesto per rendere la rosa più competitiva e completa con un mix di ragazzi giovani ed esperti. Sarà infine annunciato un nuovo allenatore che crediamo possa essere la persona giusta affinché questo progetto possa proseguire nel migliore dei modi e soprattutto negli anni”.