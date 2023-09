Nettuno Wine Festival, possibile acquistare i biglietti a piazza Cesare Battisti

Dagli organizzatori dell’evento

“Siamo felici di annunciare che la prevendita online dei biglietti per il Nettuno Wine Festival è terminata con un grande successo. Grazie a tutti coloro che hanno già acquistato i loro biglietti in anticipo, non vediamo l’ora di darvi il benvenuto domani!

Per coloro che non hanno ancora avuto l’opportunità di acquistare i biglietti, non preoccupatevi! Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente sul posto, domani a partire dalle 10.30, presso Piazza Cesare Battisti. Sarà una giornata di autentici sapori, vini pregiati e divertimento!

Non fatevi sfuggire l’occasione di partecipare a questa straordinaria kermesse enogastronomica. Vi aspettiamo numerosi per condividere con noi questa esperienza unica!”.

#NettunoWineFestival #UltimaChiamata #GustoETradizione #Prolocofortesangallo #nettunointavola #nettunowinefestival2023