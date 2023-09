Capretta uccisa a calci, 12 i ragazzi denunciati dai Carabinieri

Dodici ragazzi, di cui 5 minorenni, sono stati denunciati per il reato di ‘istigazione all’uccisione di animale’.

È aumentato, nelle ultime ore, il numero dei ragazzi che potrebbero subire delle conseguenze molto pesanti per l’uccisione a calci di una capretta avvenuta lo scorso fine settimana in un agriturismo di Anagni (Frosinone) durante la festa di compleanno di una 18enne.

I carabinieri della compagnia di Anagni li hanno identificati e quindi segnalati alle procure di competenza, per aver incitato, in un video postato sui social, due diciassettenni a colpire ripetutamente, fino a provocarne la morte, la capretta che si trovava all’interno di un agriturismo ciociaro. Il gruppo di giovani stava partecipando a una festa di compleanno per i 18 anni di un’amica quando per un macabro divertimento hanno preso di mira il povero animale e lo hanno ucciso a calci.

Una vicenda che in poche ore ha fatto il giro delle TV e dei social e che ha provocato lo sdegno unanime. Ora le forze dell’ordine sentiranno i 12 ragazzi che in maniera diretta o indiretta hanno partecipato all’uccisione della capretta.