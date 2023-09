Romics: torna il viaggio nella creatività. Appuntamento alla Fiera di Roma dal 5 all’8 ottobre

Dai supereroi ai protagonisti del grande cinema, dai web creator fino alle intramontabili icone del manga: presentato il viaggio nei mondi della creatività di Romics. Ecco XXXI edizione del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games in programma dal 5 all’8 ottobre presso Fiera Roma.

Una kermesse di quattro giornate ricca di eventi in contemporanea nei 5 padiglioni con oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi. Romics è una piattaforma per le imprese creative e culturali, e i professionisti che col proprio format innovativo, assicura una rappresentanza all’immaginario di giovani e adulti, coniugando entertainment e approfondimento specialistico, offrendo al pubblico, a seconda dei generi e degli interessi, molteplici percorsi di partecipazione e occasioni di confronto. Come di consueto, numerose sono le collaborazioni istituzionali attivate: si rinnova la collaborazione con la Regione Lazio e la Camera di Commercio di Roma per valorizzare le numerose industrie culturali creative presenti sul territorio e le molteplici misure a supporto della loro crescita con un’area espositiva riservata alle imprese e ai professionisti del Lazio. la Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma organizzano una collettiva di aziende per supportare e valorizzare il fare impresa regionale in continuità con le diverse azioni già sviluppate per promuovere il sistema produttivo territoriale sui mercati esteri; col Centro per il libro e la lettura, istituto autonome del Ministero della Cultura, in tema di promozione del libro e della lettura, per incoraggiare la diffusione di formati e generi editoriali che risultano sempre più apprezzati dal pubblico di bambini e ragazzi; l’assoluta novità della collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale che per la prima volta sarà presente con un proprio spazio espositivo all’interno della manifestazione per presentare la rete delle quaranta biblioteche dislocate nei quindici municipi della città, i servizi per la promozione e l’accesso alla lettura con l’offerta del proprio catalogo, dedicato anche al fumetto, e le numerose iniziative culturali (corsi, laboratori, circoli di lettura, rassegne tematiche) che caratterizzano il sistema bibliotecario romano. Lo spazio di Biblioteche di Roma Capitale sarà animato da laboratori e workshop con autori e case editrici. La collaborazione tra Biblioteche di Roma Capitale e Romics ha anche lo scopo di alimentare un fondo per la costituzione di una nuova Biblioteca di Fumetti e Graphic Novel da mettere a disposizione degli utenti. Inoltre, gli iscritti a Biblioteche di Roma e i circoli di lettura voteranno il Miglior Fumetto e Graphic Novel all’interno del Premio Romics del fumetto 2024.

L’illustratore Gabriele Dell’Otto, Romics d’Oro 2016, accompagna la XXXI edizione del Festival con una meravigliosa opera in cui Superman, il celebre eroe proveniente da Krypton dell’universo DC Comics, appare potente e determinato a fronteggiare il male sulla Terra. Nel manifesto, targato DC Comics a cura di Panini Comics, Superman arriva nella Città Eterna, Roma, sorvolando a velocità supersonica il Colosseo, il grande e suggestivo anfiteatro romano. L’immagine ritrae il supereroe con tutti i suoi poteri, come forza, velocità, agilità, resistenza e riflessi incredibili. Il messaggio è chiaro: una straordinaria avventura attende tutti i visitatori.

«La Trentunesima Edizione di Romics -racconta Sabrina Perucca, Direttrice Artistica del Festival- accoglie il suo pubblico con lo splendido manifesto targato DC Comics a cura di Panini Comics, realizzato da Gabriele Dell’Otto, che ci mostra Superman planare sopra Roma e al Colosseo, pronto ad accompagnarci nella grande avventura di Romics. Incontreremo tre grandi figure premiate con il Romics d’Oro: Roberto Diso, l’inossidabile autore bonelliano, una straordinaria carriera, tra Mister No e Tex; Declan Shalvey, in collaborazione con la casa editrice saldaPress, il pluripremiato artista irlandese, che ha lavorato a numerosi titoli, da Moon Knight a Batman, da Deadpool a Immortal Hulk sino alla sua ultima opera Old Dog; Richard Anderson,

il grande concept artist, illustratore e pittore americano, al lavoro tra cinema e videogames, tra i titoli a cui ha collaborato Moon Knight, Captain Marvel, Arkham Knight, Guardiani della Galassia e Eternals. Ad ogni autore celebrato con l’assegnazione del Romics d’Oro verrà dedicata una mostra originale che ne racconta la straordinaria carriera. L’ampio spazio mostre accoglierà inoltre diverse esposizione tematiche, con originali di grandi Maestri italiani e internazionali. Uno sguardo importante in questa edizione alla letteratura disegnata: i grandi adattamenti a fumetti. Un programma ricchissimo di eventi speciali e sorprese, per quattro giorni all’insegna della fantasia e della creatività”.

Insigniti del prestigioso Romics d’Oro Roberto Diso, Declan Shalvey e Richard Anderson. Roberto Diso, è un prolifico artista del fumetto che inizia la sua carriera a ventidue anni collaborando con Il Vittorioso, per poi lavorare in Inghilterra, Francia e Germania. La svolta avviene nel 1974, quando incontra Sergio Bonelli che lo porta a collaborare alla Collana Rodeo e, successivamente, divine il principale disegnatore di Mister No. Diso ha arricchito il panorama del fumetto italiano con i suoi contributi a serie iconiche come Tex, Nathan Never, Dragonero e Volto nascosto. Ha anche lasciato il segno con due romanzi a fumetti indimenticabili: Mohican e Linea di sangue. L’incontro celebrativo con l’assegnazione del Romics d’Oro è in programma sabato 7 ottobre.

Declan Shalvey, disegnatore di Deadpool, All Star Batman e della serie acclamata dalla critica Moon Knight, ha creato Savage Town, Bog Bodies, Time Before Time e Injection. La sua ultima fatica, la spy-story Old Dog, è pubblicata in Italia da saldaPress. Oltre a lavorare regolarmente come fumettista, ha saputo costruirsi una reputazione anche come copertinista. Vive e lavora nella nativa Irlanda. L’incontro celebrativo con l’assegnazione del Romics d’Oro è in programma domenica 8 ottobre. La sua presenza è resa possibile grazie alla collaborazione della casa editrice saldaPress.

Richard Anderson, è un artista, che da oltre 20 anni lavora nell’industria dell’intrattenimento. In questi anni ha maturato una grande esperienza nel settore, ha lavorato su una vasta gamma di progetti, tra cui film, giochi, pubblicità e pubblicazioni. Alcuni dei suoi lavori più noti includono The Creator di Gareth Edwards, Moon Knight, Captain Marvel, Prometheus, Arkham Knight, Destiny 2, Guildwars 2, Guardians of the Galaxy, e Marvel’s Eternals. Richard ha lavorato per i più importanti studi quali Marvel, Warner Bros., Universal Pictures, Paramount, Sony Animation, 20th Century FOX, Disney, nonché rinomate aziende di videogiochi come NC Soft, Rocksteady Studios, Bungie, ArenaNet, Riot Games e UbiSoft. Ha inoltre collaborato con case editrici come Tor, Simon and Shuster e Random House. L’incontro celebrativo con l’assegnazione del Romics d’Oro è in programma domenica 8 ottobre.

LE MOSTRE DI ROMICS

ROBERTO DISO. DA MISTER NO A TEX Roberto Diso nella sua lunga e straordinaria carriera ha dato vita e volto a diversi personaggi dell’universo bonelliano. Unico e indimenticabile per i lettori il suo sodalizio con il personaggio di Mister No creato da Sergio Bonelli, che per firmare le sue sceneggiature utilizzava lo pseudonimo Guido Nolitta. Mister No ha viaggiato attraverso la matita di Diso per oltre trenta anni. A fronte di un grandissimo numero di storie tra cui scegliere, Diso ha messo a disposizione per questa mostra oltre ottanta tavole originali direttamente dal suo immenso archivio, tutte rigorosamente disegnate a mano. Per raccontare questo viaggio unico, sono state scelte alcune storie che in ogni tavola evidenziano la grande Maestria dell’autore. Una selezione di undici storie tratte da Mister No, alcune tavole tratte da tre storie di Tex, fino a Mohican, della serie Romanzi a fumetti Bonelli, scritta da Paolo Morales. Uno sguardo poi alle produzioni realizzate da Diso per alcune riviste storiche del fumetto, dove troviamo le tavole di Sesto Girone, pubblicato su L’Eternauta del giugno 1990, e alcune tavole di Rodo il Cavaliere pubblicate su Giungla! Completa la mostra una selezione di acquerelli, chine, matite e studi di Tex inediti e conservati gelosamente dall’autore.

DECLAN SHALVEY. STORYTELLER SPAZIALE

In mostra una selezione di tavole di due straordinarie serie di Declan Shalvey, realizzate con Image Comics, pubblicate in Italia da saldaPress. Lo stile grafico di Shalvey, artista di punta del mercato fumettistico statunitense, è caratterizzato da un grande consapevolezza del racconto, che emerge nelle tavole con grande forza e maestria. Azione, paradossi spazio-temporali, bizzarrie e combattimenti, tutto assume una straordinaria evidenza visiva. Aprono la mostra undici tavole tratte dalla serie Injection, l’innovativa e

sorprendente serie creata assieme a Warren Ellis, tra horror, fantascienza, techno-thriller e ghost story, in un mondo distopico, bizzarro e al limite della distruzione. A seguire venti tavole tratte da Old Dog, la serie spy- story, in cui Declan compare per la prima volta come autore unico. In Old Dog seguiamo la storia di un agente della CIA al suo ultimo incarico, che inesorabilmente fallirà. Si ritroverà suo malgrado in un futuro molto cambiato e a confrontarsi con nuovi e vecchi problemi.

IL GENIO ARTISTICO DI RICHARD ANDERSON. Per la prima volta in Italia una mostra di stampe dei suoi lavori più celebri che offre un’immersione completa nell’arte e nella creatività di questo talentuoso artista americano. La mostra sarà un’occasione unica per ammirare da vicino le opere che hanno ispirato generazioni di fan e hanno contribuito a plasmare l’immaginario collettivo del mondo dell’intrattenimento. Trenta opere che uniscono il character design alle atmosfere leggendarie dei grandi Blockbuster di fantascienza e fantasy per cinema e videogames. In pochi tratti, lo stile di Anderson suscita pose, inquadrature e dinamiche sintetiche e magistrali.

85 ANNI DI SUPERMAN. Verranno celebrati gli 85 anni di Superman con una grande mostra in collaborazione con DC Comics e Warner Bros. Discovery Italia. La mostra si inserisce all’interno delle celebrazioni globali per l’85° anniversario del personaggio, che sottolineano il ruolo di Superman come icona mondiale di speranza e ottimismo da quasi un secolo, ed in particolare nel presente, nella contemporaneità. The Power of Hope è infatti il tema principale delle celebrazioni. In mostra saranno esposte tavole originali del fumetto, dagli anni ’50 ad oggi, materiali storici dell’uscita italiana dei primi tre film di Superman, una collettiva di giovani talenti italiani dell’Istituto Europeo di Design di Roma sul tema The Power of Hope e un’esibizione di rare statue da

collezione dedicate all’uomo d’acciaio.

IRIDE A FUMETTI. Cosa hanno in comune un programma spaziale e i fumetti? L’arte e la scienza possono sembrare mondi distanti, ma sono strettamente interconnessi. Entrambi si fondano sulla capacità di trasferire emozioni, accendono la nostra immaginazione, consentendoci di affrontare incredibili avventure. Ed ecco allora una incredibile fusione di scienza e arte, dove IRIDE, il programma spaziale italiano di Osservazione della Terra, viene raccontato attraverso i disegni dei maestri del fumetto italiano. Il progetto nato dalla collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti, ha dato vita a ventotto straordinarie tavole, realizzate da quindici tra i più famosi illustratori italiani. Quattordici tavole sono state realizzate da SIO, mentre le restanti sono frutto della creatività di grandi disegnatori e insegnanti della SRF che, sotto la direzione artistica di Simone Gabrielli, prendendo ispirazione dalle tavole di SIO, le hanno reinterpretate con il proprio stile unico. Gli autori che hanno collaborato al progetto sono: Sio, Valerio Lundini, Greg, Corrado Mastantuono, Elena Casagrande, Emilio Laiso, Fernando Proietti, Arianna Rea, Emiliano Tanzillo, Carlotta Di Cataldo, Stefano Caselli, Marianna Ignazzi, Michele Rubini, Alessandro Polelli, Lorenza Ricci. Il progetto è a cura di: Vittoria Stolfi e Fabrizio Zucchini. IRIDE è uno dei più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra. Questo programma, promosso dal Governo italiano e sostenuto dalle risorse del PNRR, sarà completato entro il 2026 sotto la gestione dell’ESA – European Space Agency – e con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Non vi resta di scoprire come l’arte dei fumetti può illuminare le meraviglie della scienza spaziale!

CROSSROAD COMICS. Un viaggio unico e originale è quello che propone Sergio Algozzino, con il suo ultimo libro edito da Oblomov, un Popcorn book per tutti gli appassionati e i curiosi di cinema, fumetto, musica e letteratura, assolutamente trasversale. Una esposizione speciale, un percorso per immergersi, una traccia attraverso gli intrecci e la magia di un racconto che è ricordo, associazione e divertimento: una mostra tratta dal libro ma rivista proprio in funzione di una narrazione orizzontale ed immersiva, senza divisione fra le pagine, dove tutti gli elementi sono collegati fra loro in un unico Crossroad Comics lungo quasi cinque metri e dove trovare iconiche figure, dai Beatles a Martin Scorsese, da Vince Tempera a Federico Fellini, dagli Anime giapponesi a Bob Dylan, da Francesco Guccini agli Europei di calcio e scoprire da cosa sono legati.

ALLA LAVAGNA! 30 ANNI DI SCUOLA ROMANA DEI FUMETTI IN MOSTRA. La Scuola Romana dei Fumetti compie trenta anni di attività, e apre i suoi archivi per condividere con il pubblico una mostra di inediti. Si tratta di disegni di grande formato eseguiti dagli insegnanti durante le lezioni dagli anni ’90 ad oggi. Trenta pezzi unici e originali che, uscendo dalle aule per essere esposti, acquistano un nuovo valore divulgativo. Il disegno sulla lavagna è una parte importante del lavoro didattico, la sua funzione è quella di illustrare le tecniche e i metodi degli autori chiamati a insegnare. Sono proprio i diversi punti di vista dei professionisti del fumetto a comporre questa carrellata di immagini in bianco e nero, dove riconosciamo personaggi famosi (da Batman a Spider-Man, da Tarzan a Topolino, da Hellboy a Dylan Dog), citazioni dall’arte classica, studi anatomici, bozze di tavole e copertine. Una straordinaria panoramica di stili e generi, attraverso i disegni di alcuni tra i molti autori che insegnano ed hanno insegnato presso la Scuola: Giancarlo Caracuzzo, Stefano Caselli, Riccardo Colosimo, Cristiano Cucina, Maurizio Di Vincenzo, Simone Gabrielli, Marco Valerio Gallo, Marco Gervasio, Claudio “GREG” Gregori, Marianna Ignazzi, Mauro Laurenti, Pasquale “LILLO” Petrolo, Paolo Morales, Arianna Rea Lorenza Pigliamosche, Massimo Rotundo, Michele Rubini, Eugenio Sicomoro, Gustavo Trigo.

PIETRO BATTAGLIA COMPIE 30 ANNI! L’antieroe per eccellenza del fumetto italiano torna per festeggiare i trent’anni della sua creazione in una edizione definitiva ricca di contenuti inediti e per la prima volta a colori. Nato dalla mente di Roberto Recchioni e dalla mano di Massimiliano Leonardo in arte Leomacs, il vampiro Pietro Battaglia in questi trent’anni ne ha fatta di strada, passando dalle trincee di Caporetto agli intrighi politici della Prima Repubblica fino ai disordini del G8 di Genova, non temendo di fare letteralmente a pezzi personaggi intoccabili del calibro di Andreotti, e non solo. Irriverente, scorretto e genuinamente pulp, Battaglia è ormai un classico del fumetto. Per festeggiare il suo grande ritorno, Edizioni BD porta in collaborazione con Romics una mostra dedicata al personaggio. Testi celebrativi, tavole e ricostruzioni storiche della creazione di questo oscuro personaggio nato per omaggiare in chiave tutta italiana il fumetto statunitense degli anni ’90. Tutti gli appassionati del fumetto italiano potranno scoprire, o ri-scoprire, le oscure avventure del vampiro italiano più famoso di sempre.

GLI EVENTI SPECIALI E LE ANTEPRIME

MUSICOMICS, PREMIO ROMICS MUSICA PER IMMAGINI. Al via la seconda edizione del concorso Musicomics, realizzato con il patrocinio di Nuovo IMAIE e SIAE – Società Italiana degli Autori e Editori. Sarà assegnato il Premio alla Carriera Luigi Albertelli agli artisti Riccardo Zara (L’Uomo Tigre, Lady Oscar, Yattaman) e Douglas Meakin (Candy Candy, Sampei, Il Grande Mazinga); Al cantautore Luigi Lopez (Pinocchio, Perché No?) andrà il Premio della Critica Andrea Lo Vecchio; il Premio Speciale alle produzioni straniere – in collaborazione con ACMF – Associazione Compositori Musiche da Film – a Daniel Pemberton, compositore britannico che ha realizzato, tra le tante, la colonna sonora di Spider-Man: Un nuovo universo. Durante la cerimonia di premiazione, in programma sabato 7 ottobre, condotta dal noto Marcello Cirillo, verranno annunciati i vincitori delle categorie in concorso: Miglior Colonna Sonora, Migliore Canzone, Miglior Doppiaggio Musicale, Migliore Interprete Cine-Tv, Miglior Colonna Sonora per un Videogioco. Nuovo IMAIE assegnerà inoltre il premio alla Miglior Interpretazione Musicale per una Sigla TV e alla Miglior Performance al Doppiaggio per Film o Serie Musicale; SIAE conferirà il premio Miglior Colonna Sonora per un Film/Serie di Animazione Italiana.

“L’INCANTEVOLE CREAMY” FESTEGGIA 40 ANNI. In occasione della celebrazione dei quaranta anni dalla prima messa in onda del primo episodio de L’incantevole Creamy, Akemi Takada, Romics d’Oro 2013, torna e festeggia con il pubblico il suo character più famoso. Il primo luglio 1983 appare infatti per la prima volta sugli schermi televisivi un anime unico nel suo genere, frutto della sua matita: Creamy Mami. L’anime, con i suoi tratti sinuosi e l’originale storia incentrata sulla magia e la musica, è accolto con grande entusiasmo dal pubblico e incanta intere generazioni. A distanza di quaranta anni, la magia e la freschezza delle avventure della protagonista Yuu Morisawa, continua a coinvolgere e ad appassionare. La presenza di Akemi Takada a Romics è in collaborazione con la casa editrice Nippon Shock edizioni.

PANINI DISNEY A ROMICS. Panini Disney presenta l’inedita storia “Topolino e l’avventura a Scatti” pubblicata sul settimanale Topolino n.3551 del 4/10. Un’avventura corale inedita, una “staffetta a fumetti” disegnata in contemporanea da 14 autori e 28 mani diverse, il tutto splendidamente riassunto da una copertina variant celebrativa dedicata alla XXXI edizione di Romics. Venerdì 6 ottobre, incontro con Alex Bertani – Direttore Editoriale di Topolino, Andrea Freccero – supervisore artistico e copertinista di Topolino, Marco Gervasio – sceneggiatore e autore di Topolino con la conduzione di Antonio Ranalli.

SIMONE BIANCHI, SUPEREROI E OPERE D’ARTE. Tra gli special guest dell’edizione, Simone Bianchi, illustratore e pittore conosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori nell’ambito del fumetto americano (DC Comics e Marvel), Maestro della Comic Art contemporanea e autore di albi e copertine speciali tra cui Wolverine, Batman, Star Wars. Sabato 7 ottobre, si confronterà col pubblico raccontando aneddoti, lanciando spunti, ragionando sul complicato rapporto tra Fumetto e mondo dell’Arte in un dialogo condotto dal giornalista Rai Riccardo Corbò e introdotto da un videomessaggio di Vincenzo Mollica.

CRISTINA D’AVENA SPECIAL GUEST. Cristina D’Avena, la voce più amata delle sigle di cartoni animati torna a far cantare Romics sabato 7 ottobre. Nota per i suoi inossidabili successi creati in oltre quaranta anni di carriera, Cristina D’Avena non ha mai smesso di incidere, registrare e cantare divenendo l’unica voce presente sulla tv italiana ininterrottamente.

GIGACIAO A ROMICS31. Gigaciao, la casa editrice fondata da Davide Caporali (Dado), Francesca Presentini (Fraffrog), Giacomo Bevilacqua (Keison) e Simone Albrigi (Sio) presenta tre appuntamenti in programma: venerdì 6 ottobre Fraffrog, con la conduzione di Sergio Algozzino, farà ridere e riflettere i più giovani sui temi di formazione e crescita con delle anticipazioni sul suo nuovo libro Che faccio da grande?; Sio, il fenomeno della comicità disegnata presenta in anteprima sabato 7 ottobre , in dialogo con Dado, il nuovo Evviva che bello! il libro che raccoglie tutte le strisce del 2023; Sio, Dado e Fraffrog, domenica 8 ottobre saranno inoltre protagonisti di un talk condotto da Mario Bellina grazie al quale, tra risate assicurate e divertimento, presenteranno la loro casa editrice contraddistinta da un’etica che ruota attorno a valori quali inclusione, parità di genere, tutela dell’ambiente, salario e riconoscimenti equi.

ETERNITY, LA ROMA FUTURISTICA E NOSTALGICA DI BILOTTA E GERASI. La narrazione di Alessandro Bilotta e la matita di Sergio Gerasi danno vita a questa straordinaria e originale serie a fumetti targata Sergio Bonelli Editore: Eternity. Insieme agli autori domenica 8 ottobre scopriamo la Città Eterna, tra aneddoti e rivelazioni sulla nascita della serie e sulle prossime avventure di Sant’Alceste.

LA LETTERATURA DISEGNATA. Un focus sulla letteratura a fumetti con due incontri speciali in programma nella giornata di sabato 7 ottobre: per i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, Sara Colaone autrice dell’adattamento a fumetti de Il Barone Rampante (Mondadori) in dialogo con il giornalista Rai Gianni Maritati, racconterà della sua avventura grafica attraverso le parole di Calvino; in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, lo scrittore Augusto Macchetto, il colorista Andrea Cagol e Veronica Di Lisio – Head of Division and Editorial Director Disney Licensed Products, presentano PaperManzoni, realizzato da Giunti e Disney una originale storia tra amicizia e magia con protagonista un giovanissimo papero-Manzoni.

LA GRANDE ARTIST ALLEY DI ROMICS. Con oltre cinquanta postazioni, in continua crescita la grande Artist Alley di Romics che vede protagonisti le grandi firme del fumetto italiano e internazionale: Adriana Farina, Alberto Besi, Alessandra Bracaglia, Alessia Trunfio, Andrea Piparo, Angela Piacentini, Antonio Mlinaric, Beniamino Giulianelli, Carola Borelli, Chiara Iacobelli, Cristiano Cucina, Cristina Fabris, Daniele Garbugli, Danilo Angeletti, Eleonora Garofolo, Elisa Di Virgilio, Elisabetta D’Amico, Emiliana Pinna, Eva Villa, Fabio Ramacci, Fabio Mantovani, Fabio Redaelli, Federico Mele, Francesca Ficorilli, Francesca Urbinati, Francesca Vivaldi, Francesca Dea Deodati, Francesco Guerrini, Francesco Barbieri, Francesco Tomaselli, Giorgia De Salvo, Giuseppe Matteoni, Ilaria Chiocca, Lorenza Pigliamosche, Luca Bonessi, Luca Aloisi, Luca Lamberti, Marco Gervasio, Marco Itri, Massimo Di Leo, Maurizio Di Vincenzo, Mauro De Luca, Monica Catalano, Nicola Perugini, Paolo Barbieri, Pierpaolo Pasquini, Salvatore Callerami, Samuele Giannicola, Sergio Algozzino, Valentina Tirittico, Valerio Piccioni, Valerio Forconi, Veronica Chiacchio, Valeria Abatzoglu, DAF.

TUTTO IL CINEMA DI ROMICS

Il cinema di Romics aprirà i battenti anche ad ottobre ancor prima dell’evento in Fiera con un prestigioso “Romics OFF” grazie alla collaborazione tra Romics, Forum Studios, Orchestra Italiana del Cinema e Warner Bros. Discovery. L’occasione sarà quella di “Bugs Bunny at the Sinphony”, concerto che si terrà i prossimi 30 settembre e 1° ottobre all’Auditorium Conciliazione di Roma, in occasione della campagna WB100 già festeggiata nell’edizione di aprile.

Un grande focus sull’horror vedrà protagonista poi L’esorcista con i 50 anni di anniversario che saranno festeggiati insieme ad Universal Pictures con un incontro speciale in occasione dell’uscita del nuovo film L’esorcista – Il credente per la regia di David Gordon Green e Saw X con Eagle Pictures, decimo capitolo della saga horror fortunata per la regia di Kevin Greutert.

Spazio anche alla transmedialità con la nuova offerta di Rai Libri destinata al pubblico young adult che presenterà Cristalli Sognanti, collana ispirata al capolavoro di Theodore Sturgeon per storie da declinare tra letteratura, cinema e fiction, alla presenza di Rai Libri e Rai Play. Tra gli ospiti italiani che incontreranno il pubblico di Romics ci saranno Claudio Bisio in compagnia del cast del suo esordio alla regia L’ultima volta che siamo stati bambini, in collaborazione con Medusa film e Vincenzo Tedesco, star del web, che parlerà invece del doppiaggio del nuovo cartoon Arkie e la Magia delle Luci, in collaborazione con Notorius Pictures. Continuano i festeggiamenti delle celebrazioni degli 85 anni di Superman: un incontro in compagnia di esperti della stampa, collezionisti e autori.

TRA GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Domenica 8 ottobre un evento che omaggerà Francesco Coniglio: un racconto della sua vita, dei successi, degli errori e dell’eredità; Francesco Coniglio, editore a 360°, ha sempre cercato di allargare gli orizzonti, sia che si parlasse di fumetti, di musica, di sessualità o di tutto quel che compone la nostra società. Da Lupo Alberto a Blue, dai Simpson ai Beatles, Laura Scarpa, fumettista e illustratrice, Luca Raffaelli, giornalista, Fabrizio Mazzotta doppiatore e Marco D’Angelo, Lo Spazio Bianco, raccontano il percorso di uno degli ultimi avventurieri culturali del nostro tempo, editore e uomo senza vincoli e dalla mente libera. Modera Alessandro Bottero, critico e editore. Con Romics da paura, per gli amanti del brivido due eventi speciali nel weekend: Da Nightmare Before Christmas alla Famiglia Addams per i quaranta anni del cinema visionario di Tim Burton con Francesco Vairano (direttore del doppiaggio di Nightmare Before Christmas, Harry Potter, Il Signore degli Anelli), Perla Liberatori (storica voce di Mercoledì Addams, direttrice di doppiaggio della serie Mercoledì), Paolo Di Orazio (scrittore, fumettista), Luca Ruocco (sceneggiatore, esperto di cinema horror), conduce Mirko Fabbreschi (musicista, autore tv) e Il concerto delle sigle horror presentato dall’attrice e doppiatrice Tiziana Martello, con il Maestro Vince Tempera, con gli storici vocalist Guiomar Serina (Rensie la strega, Devilman), Douglas Meakin (Fantaman, Babil Junior), I Raggi Fotonici (Scooby Doo, Monster High), Mauro Goldsand (Carletto principe dei mostri). Il Maestro Vince Tempera e il DJ Massimo Alberti domenica 8 ottobre presentano la loro Actarus Shooting Star, che omaggia Ufo Robot, realizzata in collaborazione del team Beat Kong composto da Joe Mangione, Giorgio Tramacere e Marco Noia. In collaborazione con Ro.Mens, Festival della salute mentale per l’inclusione sociale contro il pregiudizio giunto alla II edizione in programma dal 3 al 10 ottobre 2023, domenica 8 ottobre un incontro durante il quale gli autori di Back to the Ro.Mens, facenti parte del laboratorio DSM dell’Asl Roma 2, dialogano in tema di diritto alla salute mentale contro il pregiudizio e lo stigma presentando il loro primo fumetto. Partecipa all’incontro l’autrice Michela Rossi in arte Sonno. Paolo Barbieri attraverso due delle sue recenti pubblicazioni per Sergio Bonelli Editore, L’Apocalisse e la storia breve a fumetti scritta da Mauro Boselli di Dampyr Caduto dalla Luna, sabato 7 ottobre condividerà la sua esperienza e racconterà come si incontrano due forme d’arte, il fumetto e l’illustrazione. Questo incontro metterà in evidenza le differenze nelle modalità di espressione e nell’approccio creativo tra queste due forme d’arte. Paolo Bacilieri in un incontro condotto da Enrico Fornaroli in programma domenica 8 ottobre, presenta il suo nuovo libro a fumetti Piero Manzoni edito da Coconino Press – Fandango; la Scuola Romana dei Fumetti presenta i due ultimi volumi della collana Fanucci Comics: giovedì 5 ottobre Giulietta Zombie, una riscrittura a fumetti della grande storia d’amore di Romeo e Giulietta sceneggiata da Jacopo Angelini e disegnata da Chiara Iacobelli e venerdì 6 ottobre Adamo mano di pietra, una storia liberamente ispirata al romanzo La Giungla di Upton Sinclair, sceneggiatura di Stefano Santarelli e disegni di Valerio Forconi; in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori – Commissione Comics & Graphic Novel un incontro per i giovani autori sulla creazione del portfolio: I mestieri del fumetto, venerdì 6 ottobre con Alex Bertani (direttore editoriale di Topolino, Panini Comics) e Katja Centomo (Editor, Tunué); Marco Gervasio, in un incontro dedicato sabato 7 ottobre, svela i trucchi del mestiere e i dietro le quinte della realizzazione di un fumetto Disney. Sergio Algozzino sabato 7 ottobre presenta il suo nuovo libro a fumetti Crossroad Comics (Oblomov Edizioni) un popcorn book per gli appassionati e i curiosi di cinema, fumetto, musica e letteratura; Leomacs e Roberto Recchioni i creatori di Battaglia, il più spietato vampiro italiano, sabato 7 conversano con Sergio Algozzino sulla nascita, la morte, la rinascita e la vita di Pietro Battaglia; LaComicsKids, giovedì 5 ottobre presenta il numero due del fumetto Noi siamo la Comics Kids – Villain Edition realizzato da tutte le classi di fumetto della scuola; Jennifer Puddu sabato 7 presenta il suo nuovo libro edito da DeAgostini Sospesa tra due mondi; sempre per DeAgostini domenica 8 presentazione del primo libro di Laura&Giulia Il Mondo Fantastico di Laura & Giulia – Storie e monellerie con un pizzico di magia; Valerie Notari venerdì 6 ottobre porta a Romics in anteprima il suo nuovo romanzo Gamer Girl edito da Mondadori; Massimo Privitera e Marco Testoni nella giornata di venerdì 6 festeggiano a Romics i primi venti anni della prima ed unica rivista ufficiale italiana sulla musica applicata alle immagini, tornata per l’occasione in formato cartaceo: Colonne sonore – Immagini tra le note; Furio Corsetti e Giorgio Daviddi del Trio Medusa con il Maestro Vince Tempera in un evento speciale nel quale verranno svelati i segreti e i retroscena della creazione delle musiche dei cartoni animati divenute colonne sonore memorabili per le generazioni di ieri e di oggi. Stefano Disegni presenta la sua nuova irriverente raccolta di stroncature cinematografiche a fumetti con L’ammazzafilm. Assalto finale. I giornalisti Luca Valtorta e Luca Raffaelli, domenica 8 ottobre, in dialogo col Maestro Vince Tempera presentano i fumetti originali di Gō Nagai pubblicati nella collana di Repubblica arrivata alla decima uscita. Diversi gli incontri dedicati al manga e agli anime con una serie di appuntamenti speciali: giovedì 5 ottobre Doreamon festeggia a Romics i primi 50 anni dell’anime in un incontro che racconterà e svelerà simpatici aneddoti; Nippon Shock Edizioni presenta in anteprima Fame da Otaku, saggio di Carlo ‘Ojisan’ Mele con le illustrazioni del mangaka Andrea Dentuto; Midori Yamane con il terzo volume della sua collana Forme e gabbie – Diventare Mangaka (ComicOut) e Elisa Conti Sayaka con Parla come manga. Dizionario pop di anime e cultura giapponese (Giunti) si confrontano sulle tecniche e il linguaggio del manga con la moderazione di Veronica Romei di Passion4Fun; domenica 8 il trio Anime Tea Time composto da Giaggiu, Italo e Paolo, racconta come vengono realizzati gli anime che nel corso degli anni hanno conquistato i nostri cuori; Agostino Di Cio regista del corto Jigen Daisuke, in compagnia di Andrea Dentuto, venerdì 6 ottobre presenil suo cortometraggio svelandoci i dettagli di Jigen prima del suo famoso incontro con Lupin; Paolo La Marca e Livio Tallini, curatori di tutti i manga targati Coconino Press, venerdì 6 raccontano tre serie di imminente uscita: Amane Gymnasium, Maiwai e Polvere di stelle. Alessandro Falciatore di Animeclick, sabato 7 ottobre omaggia il quarantesimo anniversario di Ken il guerriero in dialogo col fumettista Sergio Algozzino e la storica voce di Ken Alessio Cigliano; venerdì 6 ottobre una retrospettiva sul cinema di Hayao Miayazaki, per analizzare la poetica e lo stile di animazione del regista premio Oscar dai suoi esordi ad oggi. Sabato 7 ottobre torna il Cosplay Kids dove il più piccoli potranno vestire i panni dei propri personaggi preferiti interpretando il più forte dei supereroi o la più bella delle principesse in una sfilata ricca di colori e simpatia; conduce Fiore di Luna con la partecipazione della giovanissima e talentuosa attrice e doppiatrice Azzurra Dottori. Domenica 8 ottobre il grande appuntamento autunnale con le selezioni internazionali del Romics Cosplay Award, condotto da Beatrice Lorenzi. La gara cosplay a suon di costumi e show selezionerà la miglior coppia di cosplay italiani che prenderà parte al World Cosplay Summit 2024 di Nagoya, il campionato mondiale del cosplay; molti gli altri premi in palio.

Per gli amanti dei games e card games, quattro giorni tra carte collezionabili, escape room, puzzle games, videogiochi, retrogames, tornei con oltre 300 postazioni gaming dove provare le migliori consolle, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X e provare i giochi più amati come Apex Legends, Call Of Duty, Valorant, Fall Guys, Fifa, Fortnite, Just Dance, League Of Legends, Minecraft, Rocket League, Valorant, Warzone, Mario Kart 8, Fifa 23, Tekken 7, Super Smash Bros e sperimentare la Realtà Virtuale con le postazioni Oculus Quest 2, Oculus Rift 2 e VR PlayStation 4.

Un campo, un pallone, una rete. Con un format innovativo di street calcetto, per la prima volta a Roma, arrivano i Pirlas V. Il duo composto da due fratelli bolognesi, Pier Francesco (Pierino) e Gabriele (Gnabrii) Gentili, insieme a Off-samuel uno degli youtuber più influenti nel mondo dello sport, durante le giornate del festival, si sfideranno in questo entusiasmante torneo, con tantissimi ospiti provenienti dal mondo del web. Le regole del gioco sono semplici: inclusione, sana competizione e puro divertimento. Per i più piccoli meet&greet con la famiglia romana Silvia e Kids. L’agency In-sane al padiglione 6 con un cast stellare e tantissimi i creator che saranno presenti per incontrare la propria fanbase con sessioni di meet and greet e firma copie: Xiao, Laura&Giulia, Vagli3x, Pepiyos, Giannope, LorenzIST, TheMark, Fily, Cicciogamer89, Marcy, EdoardoFaCose, Roby Polar Bear, Parrins, Jenny, Nxwss, Arienne MakeUp, Teknoyd, e JOk3r e molti altri ancora.

