Anzio. 20 ottobre Conferenza Lions:”La corruzione sotto mentite spoglie: l’influenza delle mafie nelle Istituzioni locali”

Conferenza ad Anzio. Il Lions Club Anzio Nettuno Host prosegue, senza soste, l’attività associativa, sia con lo sviluppo di progetti istituzionali “Service”, sia con iniziative socio-culturali.

L’impegno dell’attuale Presidente Dr. Massimo Barbato si traduce in uno degli scopi del lionismo internazionale: ……”Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di parte e del settarismo confessionale”….

Nel rispetto di tale finalità il Presidente del sodalizio, Dr. Massimo Barbato, è lieto di informare che Venerdì 20 Ottobre 2023 alle ore 17:00, presso la sala congressi del Garda Hotel in Anzio, avrà luogo una conferenza di cocente attualità dal titolo

“La corruzione sotto mentite spoglie: l’influenza delle mafie nelle Istituzioni locali”

La conferenza sarà tenuta da relatori di fama internazionale:

– il Dott. Franco Roberti, già Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno poi Procuratore Nazionale Antimafia, attualmente Deputato al Parlamento Europeo

– Don Luigi Ciotti, sacerdote, attivista italiano, ispiratore e fondatore dapprima del Gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre varie dipendenze, quindi dell’associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia.

Moderatore:

– Prof. Bruno Ferraro, Past Governatore Lions Distretto 108 L , già Presidente

dei Tribunali di Cassino e di Tivoli, poi del Tribunale di Velletri.

La connessione tra la mafia e la Pubblica Amministrazione ha da sempre rappresentato un tema oscuro e controverso nell’ambito del governo locale. La corruzione e il malaffare

minano l’efficienza e la trasparenza delle istituzioni, mettendo a rischio il benessere della società e dei cittadini.

Gli interessi della mafia possano influenzare le scelte e le decisioni prese da un’importante entità pubblica, come il Comune.

La presenza della mafia nelle amministrazioni pubbliche è un problema radicato in alcune regioni, dove il potere criminale penetra le istituzioni locali e le piega ai propri scopi. Gli interessi della mafia spaziano da accordi illeciti per appalti pubblici, traffico di influenze,

fino all’insediamento di personaggi collusi in posizioni chiave per agevolare attività

criminali.

Le conseguenze della presenza della mafia nelle scelte della Pubblica Amministrazione si riflettono sulla qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini. Questo potrebbe tradursi in infrastrutture carenti, progetti incompleti o ritardati, edilizia di scarsa qualità e sanità

inefficace.

Il contrasto all’infiltrazione mafiosa richiede una stretta collaborazione tra le forze dell’ordine, le istituzioni locali e la società civile. Rafforzare i meccanismi di controllo e di trasparenza nell’assegnazione degli appalti, incoraggiare la denuncia di comportamenti illeciti, e promuovere la cultura della legalità sono passi fondamentali per combattere

questo fenomeno.

La conferenza, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà aperta a tutti coloro che desiderassero approfondire la delicata tematica oggetto di trattazione.

Alla fine dei due preziosissimi interventi, il moderatore Prof. Bruno Ferraro, Past

Governatore dell’Associazione Lions Distretto 108 L, inviterà le Autorità istituzionali presenti ad offrire le loro preziose riflessioni sulla materia.