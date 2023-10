Rugby Anzio. Definiti i calendari della fase qualificazione della serie C, si inizia domenica 8 ottobre

E’ stata definita dal Comitato Regionale Lazio la formula e il calendario della prima fase (detta di “qualificazione”) del campionato di serie C 2023-2024 di rugby. Partenza domenica 8 ottobre con l’esordio in casa contro il Ceccano, termine il 10 dicembre. Come lo scorso anno, infatti, la stagione si dividerà in due parti distinte.

La prima vedrà al via 21 squadre, ordinate in un ranking (dove peraltro il Rugby Anzio Club è al primo posto) che include anche le formazioni abruzzesi. Da qui la divisione in sei gironi, tre da tre squadre e altri tre da quattro. La formazione biancazzurra è stata inserita nel raggruppamento A insieme a Fabraternum Ceccano e Cisterna Rugby, contro le quali giocherà un girone all’italiana con partite di andata e ritorno, in queste date.

Rugby Anzio Club-Fabraternum Ceccano (andata 8-10, ritorno 5-11)

Fabraternum Ceccano-Cisterna Rugby (andata 15-10, ritorno 12-11)

Cisterna Rugby-Rugby Anzio Club (andata 22-10, ritorno 19-11)

A quel punto il 3 dicembre si scontreranno in partita secca la 1ª contro la 2ª, la 2ª contro la 1ª e la 3ª contro la 3ª dei gironi A contro B, C contro D, ed E contro F. Essendo l’Anzio nel girone A, troverà la sua avversaria tra Segni, Bisonti Frosinone e Primavera Rugby, formazioni del girone B.

Questi incontri serviranno a stabilire poi gli accoppiamenti per l’ultimo atto, un ulteriore scontro diretto che determinerà le posizioni definitive di questa prima fase, dalla prima alla ventunesima.

A quel punto la Fir, in base alle posizioni risultanti, formerà i gironi della cosiddetta “fase promozione” della serie C riservata alle squadre con graduatoria migliore, e alle “Coppe Regionali”.