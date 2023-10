Nettuno. 15 ottobre, giornata della consapevolezza sul “Lutto Perinatale”

Per il secondo anno consecutivo l’associazione di promozione sociale Con_tatto organizza sul territorio di Nettuno un evento per la sensibilizzazione al lutto perinatale, la perdita del bambino atteso durante la gravidanza. Domenica 15 Ottobre è infatti la giornata del babyloss awareness day, ma perché la necessità di questa ricorrenza? Le perdite in gravidanza sono purtroppo un fenomeno più frequente di quanto si possa pensare, più numerose nel primo trimestre ma possibili anche nei successivi trimestri. Queste perdite hanno ripercussioni importanti per un lungo periodo sulla salute psicologica ed il benessere della donna e della coppia. Quest’anno, per questa ricorrenza, l’associazione Con_tatto ha invitato le mamme, i papà ed il personale sanitario a raccontare la propria personale e diretta esperienza di lutto perinatale, così da poter essere un utile riferimento per quanti attraversano lo stesso dolore. Le testimonianze dei genitori, dell’ostetrica Alessandra Pernafelli e della ginecologa Barbara Riosa saranno accompagnate dall’intervento musicale dei giovani cantanti della scuola MUSICARMONIA preparati da Daniela Ciavoni e Eleonora Cipolla, insegnanti della scuola di musica di Elisabetta Morelli. Le testimonianze vedranno il supporto espressivo degli attori della compagnia teatrale “Giù la maschera”.

Introdurrà l’iniziativa ed i suoi protagonisti la referente del gruppo di automutuoaiuto per il lutto perinatale di Cont_tatto, la psicologa Nadia Larcinese.

L’evento si terrà presso la piazzetta Andrea Sacchi nel borgo medievale (Sala dei sigilli del Forte Sangallo in caso di maltempo) dalle ore 17 alle ore 19 con il gratuito patrocinio da parte del Comune di Nettuno.