Roma. La Questura chiude albergo abusivo a San Lorenzo

Polizia di Stato. Il Questore, in applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., dispone la cessazione immediata dell’attività di albergo, abusivamente intrapresa, in zona San Lorenzo.

Controlli amministrativi senza sosta della Polizia di Stato, in tutta la Capitale. Sorvegliate speciali le strutture ricettive, per garantire che vengano rispettati gli standard di sicurezza e che le persone ospitate siano correttamente registrate e comunicate all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Durante un servizio specifico, svolto dagli agenti della Divisione Amministrativa, è emerso che un affittacamere, sito nel quartiere di San Lorenzo, superava il numero di posti letto previsti, non rispettava le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ed inoltre non aveva provveduto alla corretta registrazione delle persone presenti, ai fini dei controlli di polizia. In questo caso, all’esito di un’approfondita istruttoria, il Questore, applicando l’articolo 100 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto la sospensione per 20 giorni dell’attività di affittacamere e la cessazione immediata dell’attività di albergo, abusivamente intrapresa.

Il provvedimento è stato notificato dagli agenti della Polizia di Stato che, come previsto dalla normativa, hanno affisso sulla porta della struttura il cartello “Chiuso con provvedimento del Questore”.