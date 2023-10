Il veterano della seconda Guerra mondiale Dominick Critelli di 102 anni, in visita al Cimitero Americano di Nettuno

Una visita eccezionale oggi pomeriggio al Cimitero monumentale americano di Nettuno. Il veterano della seconda Guerra mondiale Dominick Critelli di 102 anni volato da New York a Roma è ricevuto prima all’ambasciata americana e poi alle 15,00 è giunto a Nettuno. Accolto dalla direttrice del cimitero Melanie Resto, dal Prefetto Antonio Reppucci e dal vice Gerardo Infantino e dalle autorità militari e delle Forze dell’ordine. Dominick Critelli ha raccontato di essere partito ad 8 anni dal paese di Tiriolo in provincia di Catanzaro, con la famiglia emigrata negli States.

All’interno della Cappella, dove sul marmo sono scolpiti i nomi degli oltre 7mila soldati caduti in guerra, il veterano ha tenuto un commovente discorso: “Ho realizzato il mio sogno di tornare in italia. Grazie a tutti per avermi invitato. Devo dire che ho pena per i soldati qui sepolti. Quando ho lasciato l’esercito mi sono chiesto perché abbiamo fatto questo? e poi mi sono dato la risposta: l’abbiamo fatto perché amiamo la libertà, a volte non lo dimostriamo ma l’abbiamo nel cuore. Sono venuto qui oggi per stare con i miei fratelli, io sono stato fortunato, loro purtroppo no. Tutto il mondo deve essere libero spero che nel futuro ci sia libertà per tutti”.

Dopo la deposizione di una corona ai piedi del monumento dei Fratelli in armi, il veterano Dominick Critelli ha suonato “il silenzio” con il suo strumento, dedicandolo il brano ai suoi fratelli sepolti a Nettuno. L’arzillo veterano si è congedato promettendo di tornare anche il prossimo anno.