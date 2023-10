Il film “Vera” candidato agli Oscar: l’aiuto regista/direttore di produzione del film è Ivan Bellavista

“Vera” è già un film da primato: è il lungometraggio cinematografico più premiato dell’anno 2022/23. Il Leone a Venezia sezione Orizzonti per la regia a Tizza Covi e a Rainer Frimmel (artisti di Vienna, così come austriaca è la produzione) e per la migliore interpretazione femminile a Vera Gemma, ha inaugurato una sequela di trionfi in tutta Europa, e non solo: il Mo.Ma. di New York gli ha dedicato una retrospettiva ad agosto, riscuotendo molto successo. Talmente gradito è stato il film in America che la giuria degli Academy Awards lo ha voluto come film in corsa alla conquista degli Oscar nella prossima edizione che si terrà a marzo 2024.

Accanto ai registi, nel ruolo di aiuto regista e di direttore di produzione (nonché di curatore dei casting e interprete di una parte nel film), c’è Ivan Bellavista, attore e regista napoletano ma residente ad Anzio da sempre.

Conosciuto per gli importanti passi teatrali della sua carriera, iniziando proprio ad Anzio, poi collaboratore storico di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, in quasi tutti i loro spettacoli e nei lavori televisivi, scrivendo e dirigendo in duo con Sandra Conti, direttore di workshop teatrali rivolti a tutte le età, sia per esordienti che per professionisti (e come organizzatore di casting in film che coinvolgono il litorale laziale), Ivan Bellavista si è trovato a lavorare per questo importante film che molte soddisfazioni sta raccogliendo.

Intanto che cresce l’attesa per la famosa notte degli Oscar, che potrebbe vedere “Vera” come miglior film straniero, Ivan Bellavista continua la sua ricerca e il suo lavoro, mentre sta organizzando una serie di workshop di recitazione che si svolgeranno a Roma e a Nettuno.