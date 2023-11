Il giorno 12 novembre 2023 ricorrerà il ventesimo anniversario della strage di Nassiriya in Iraq in cui persero la vita 12 Carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 11 civili. Il Consiglio periferico Assoarma Anzio Nettuno ricorderà i caduti di Nassiriya con la deposizione di un omaggio floreale in rappresentanza della Commissione Straordinaria Prefettizia del Comune di Anzio.

Ore 10.00 P.le Caduti Nassiriya, Riviera Mallozzi – Anzio

Ore 11.00 P.le Martiri per la Pace – Nettuno

Eduardo Saturno