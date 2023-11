Una montagna di scatoloni pieni di vecchie mascherine per il Covid campeggia in una parte del cortile esterno dell’istituto comprensivo Anzio 3, nel plesso Collodi di via Machiavelli. Una situazione che va avanti da diversi giorni e che viene segnalata da alcuni genitori. E’ vero che gli scatoloni sono ammassati nella zona in cui parcheggia il personale scolastico e dove non è consentito l’ingresso dei genitori, ma non è comunque un belvedere…