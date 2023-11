Aprilia. Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza: colori, canti e slogan della pace nei plessi dell’Ic Matteotti

Tripudio di colori, canti e slogan della pace ieri mattina in tutti i plessi dell’Ic Matteotti per la giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. Oltre 600 alunni, accompagnati dalle rispettive insegnanti, sono scesi nei cortili di pertinenza dei rispettivi plessi per manifestare la necessità della pace nel mondo, unica possibilità per tutelare ed ampliare i diritti di ogni bambino. “Dalla parte dei bambini: la nostra scuola per la pace” nasce come prodotto finale della settimana dedicata all’educazione civica. Non ci sono diritti senza pace. Hanno aderito al flash mob tantissime classi dei plessi della primaria Deledda e Campoverde e le classi prime della secondaria di primo grado Matteotti. “Per questa manifestazione ho incontrato l’entusiasmo e la passione non solo degli insegnanti a cui rivolgo un grande ringraziamento per l’ottimo lavoro di squadra sia nell’organizzazione sia nella preparazione -ha commentato il dirigente scolastico Giuseppina Rossi- ma anche degli alunni che hanno mostrato interesse e partecipazione nelle attività proposte. Sono momenti significativi e importanti, soprattutto in questo momento difficile che stiamo vivendo, che uniscono non solo tutto l’istituto ma anche tutte le componenti della scuola e vogliono lasciare un altro piccolo segno tra i tanti che si stanno proponendo in Italia e nel mondo: quanto sia fondamentale la pace per lo sviluppo dell’intera umanità, specie dei bambini”.