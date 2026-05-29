Nettuno, “le voci della Costituente”, il 2 giugno appuntamento in sala consiliare 

Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale di Nettuno e dall’Assessorato alla cultura per la Festa della Repubblica, il 2 giugno alle 18 si terrà in Sala consiliare, l’evento “Le voci della Costituente”.

E’ previsto l’intervento della storica Francesca Rosati, gli allestimenti di Leonardo Leonardi e Silvana Maltese, gli interventi di Claudia Albani, Ezio Braccioforte, Laura Colagiacomo, Paolo Daniele, Francesca De Francesco, Raffaela Gambardella, Gianni Mulinacci, Massimo Siraco, Dario Sandro Vaggi e Annamaria Virgiglio, su testi di Roberto Alicandri. La Regia è affidata a Beatrice Marcucci.