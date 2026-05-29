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Anzio, Marigliani (FI): “maggioranza in campagna elettorale pensa alle medagliette anziché i cittadini”

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Riceviamo e pubblichiamo

“Il Comune di Anzio ha speso altri € 299.962,04 per la custodia e il mantenimento degli animali ricoverati presso il canile/rifugio convenzionato, dopo aver fatto slittare l’approvazione dell’ordine del giorno per la realizzazione di un’oasi per gli animali proposto dall’opposizione. Il problema del segretario del Partito Democratico, nonché consigliere comunale, è “la medaglietta da mettersi sull’oasi degli animali” – come affermato da lui stesso in consiglio comunale, dicendo, tral’altro, di averlo proposto già nel 2000 ma senza mai darvi seguito – dimostrando che davanti alle passerelle il benessere degli animali può passare anche in secondo piano.

Per questa maggioranza è tutta questione di campagna elettorale: d’altronde il Sindaco ha già detto apertamente in Consiglio di essere pronto a ricandidarsi.

Un teatrino già visto in precedenza: lo stesso hanno fatto con la proposta di Forza Italia all’ordine del giorno per approvare l’adesione alla rottamazione quinquies. Tutto rimandato solo perché la proposta arriva dai banchi dell’opposizione. A distanza di due mesi, è sorprendente vedere un comunicato stampa trionfalistico su quanto sia un’occasione imperdibile aderire alla rateizzazione delle cartelle comunali.

È strano constatare che su questo argomento la posizione conciliante del Sindaco ha aperto subito un contrasto all’interno della maggioranza composta da posizioni contraddittorie. Posizioni che oggi sono costrette ad allinearsi e aderire alla rottamazione quinquies alla luce della normativa nazionale a cui stanno aderendo sempre più comuni”.

Il Consigliere Comunale

di Forza Italia

Massimiliano Marigliani

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