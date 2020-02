Nettuno. Il programma del “Carnevale a Colori”, dal 16 al 25 febbraio

Questo il programma delle manifestazioni del “Carnevale a colori” 2020, organizzato dal Comune di Nettuno

-Domenica 16 febbraio

Ore 15.30 – Pinocchio esibizione. P.zza Marconi con la partecipazione dell’Accademia Moda Regina

Scerrato e della Scuola di danza

-Giovedì 20 febbraio

Ore 15.30 – esibizione personaggi Disney e sfilata mascherine con la partecipazione

dell’Accademia moda Regina Scerrato e le scuole di danza – P.zza Marconi

-Venerdì 21 febbraio

Ore 15.30 – intrattenimento per bambini –P.zza Colonna – laboratori creativi con trucco – Ass.

Party up

-Sabato 22 febbraio

Ore 14.30-18.30: – sulle punte del carnevale – P.zza Marconi con la collaborazione della Scuola di

danza

Ore 15.30- 18.00 – intrattenimento per bambini- laboratori creativi a cura dell’Associazione Le

Tue Mascotte

-Domenica 23 febbraio

Ore 15.30-18.30- musica e personaggi disney con la collaborazione dell’Accademia moda Regina

Scerrato e le associazioni– P.zza Marconi

-Domenica 23 febbraio

Ore 15.00-18.00: sfilata carri allegorici, premiazione finale a cura dell’Ass. Ma Press- Lung

Matteotti

-Martedì 25 febbraio

Ore 15.30 – personaggi disney , giochi e premiazione dei gruppi in maschera più rappresentative

in collaborazione dell’Accademia moda Regina Scerrato – P.zza Marconi

Ore 15.00-17.30 – corsa in maschera o camminata in maschera a cura della Soc. Ma Press- Lung.

Matteotti in collaborazione con le associazioni del territorio

E’ da definirsi la data dell’evento culturale sulla nascita delle maschere del Carnevale organizzato

in collaborazione con Le Scuole presso l’aula consiliare.