#Estate e MusicaStasera al Teatro Spazio Vitale una serata con le indimenticabili canzoni di Franco Califano. #EnjoyNettuno.Vi aspettiamo stasera 9 agosto alle 21.30 con Alberto Laurenti in “La notte del Califfo” – per info e protezioni è possibile contattare il numero apposto in locandina.

Via Canducci 29/A tel. +39 3394232337