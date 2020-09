Anzio. Shingle22JOVERTIME dal 19 al 27 settembre, modificato il programma

Di seguito il programma AGGIORNATO completo della Manifestazione culturale che differirà da quello delle locandine attualmente in circolazione per modifiche dovute a cause di forza maggiore, il tutto sempre a Piazzale Marinai D’Italia:

dal 19 al 27 settembre lavorazione scogliera “Antium urbs Artis”, partecipano gli scultori Luca Marovino, Matteo Marovino e Alessandro Canu, direzione artistica di Luca Marovino – orari cantiere dalle ore 8.00 alle 17.30 con divieto d’accesso al pubblico;

Il 25 settembre ( non più il 19 settembre) dalle ore 18.00 performance poetica di Salvatore Santucci “Fuori dal tempo? Caligola e Nerone imperatori. Parenti… Serpenti”

Il 26 dalle 18.30 alle 20.00 canzoni e poesia sul sentimento “La versione di Diana”, raffinato concerto di musica pop di Diana Tejera (con Ugo Magnanti), le cui canzoni vengono connesse, in una modalità poetico-narrativa, a una scelta, adattamento e lettura di brani letterari;

Il 27 dalle 18.00 inaugurazione nuovo spazio scultoreo;consegna Premio alla Cultura “Luciano Mingiacchi”, assegnato annualmente dall’Associazione Culturale 00042 a persone che si sono distinte nell’ambito della cultura e della valorizzazione del territorio.