Nettuno. Giovedì 16 dicembre: “Li famo diventà tutti nettunesi”: che li poeti ce possano perdonà!

Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 15,30 presso l’Oratorio di Santa Barbara, in Via Benedetto Menni a Nettuno, si terrà l’evento LI FAMO DIVENTA’ TUTTI NETTUNESI (che li poeti ce possano perdona’ !).

Iniziativa ideata dalla Libera Unione Nethuns e gli Enosigei, a seguito dei successi ottenuti nelle precedenti manifestazioni, tra le quali “Caccia al Selfie” e “Incontri improbabili al Borgo”. Patrocinio del Comune di Nettuno.

“L’ intento – dice la Libera Unione Nethuns e gli Enosigei – è quello di rivalutare il dialetto della nostra città con l’obiettivo primario di coinvolgere le scuole. Come? Facendo la traduzione in dialetto nettunese di poesie di noti autori, quelle che abbiamo studiato tutti a scuola. Ovviamente senza mancare di rispetto agli autori, proponiamo i loro versi in chiave meno convenzionale”

“Ringraziamo le maestre e le classi che hanno partecipato – aggiungono – ma anche i vari concittadini che si sono cimentati nella traduzione in “nettunese puro” delle poesie, tra cui professionisti, ex sindaci, esercenti, casalinghe e tanti altri. Da questo lavoro è nato un piccolo opuscolo, che sarà distribuito il 16 dicembre ai presenti alla manifestazione”.

Partecipano alla serata Gino Colaceci e la sua Fisarmonica, il cantante Tony Cortese, il piccolo tenore Franceso Calabrese, il Maestro Leonardo Leonardi.

NB: Si potrà accedere solo con green pass e mascherina