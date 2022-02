Anzio. Oggi martedì 15, alla rassegna cinematografica il film: “Nowhere special”

Il sottotitolo di questo film è “Una storia d’amore” e ieri è stato S. Valentino. Nel trailer c’è una torta di compleanno e Febbraio è un mese importante per quelli. Venite a vedere NOWHERE SPECIAL (“Niente di speciale”) oggi. È un film delicato e struggente che racconta un’avvincente storia di paternità. Il regista Uberto Pasolini, anche sceneggiatore del film, lo ha tratto da una storia vera: quella di un genitore single che cerca disperatamente la famiglia perfetta a cui affidare il proprio bambino. Mentre visitano le coppie disponibili e selezionate per l’adozione, i due passano insieme la giornata, trasformando ogni gesto quotidiano in una memoria preziosa… NOWHERE SPECIAL viene proiettato oggi, Martedì 15 Febbraio, al Cinema Moderno Multisala di Anzio, agli orari 16,30 e 18,30.