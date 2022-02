SC Academy Dance Studio trionfa al Danza amore e vola a Parigi

E’ stato un momento importante e che ha segnato un primo passo verso un graduale ritorno alla normalità per tutti gli amanti della danza a 360°.

Numerose le scuole di danza coinvolte e i ballerini in scena , spaziando dalla danza classica, al modern, al contemporaneo fino alle danza urbane dall’ hip hop alla videodance.

Doveroso sottolineare l’affermazione della scuola di danza di Anzio, SC ACADAMEY DANCE STUDIO di Armando Moras e Luana Della Millia, che ha presentato in gara nella sezione Urban e guidati e coreografati dal Maestro Andrea Borsello, il gruppo ESC CREW che non solo ha vinto nella propria categoria URBAN – HIP HOP tra più di 50 gruppi in gara, ma si è aggiudicata il primo posto assoluto come miglior coreografia e gruppo dell’intero concorso (oltre a numerose borse di studio per altri concorsi a livello nazionale) conquistando il pass e l’invito alla partecipazione gratuita per il concorso “VIVE TU SUENO” del 2-3-4 Settembre a Parigi .

Soddisfatti i direttori artistici della scuola di danza anziate che affermano:

“E’ stato un giusto e bellissimo premio all’impegno, alla costanza , al sacrificio dei ragazzi e delle loro famiglie che hanno sempre creduto nell’importanza della danza per un adolescente e per il suo sviluppo psicofisico in un momento storico difficilissimo per il movimento della danza, delle scuole di danza (costrette a lavorare in condizioni allucinanti), supportando gli stessi ragazzi nelle loro sane passioni.

E’ stato un risultato che riempe di orgoglio i ragazzi e il loro maestro Andrea Borsello, che come una vera guida ha saputo stimolarli, supportarli e preparali nel migliore dei modi, spronandoli a non mollare mai.

Infine ci rende orgogliosi sottolineare come dietro a tutto ciò ci siano anche i nostri sforzi, i nostri sogni , la nostra voglia di creare un centro studi danza multidisciplinare sul territorio di ANZIO e NETTUNO, dove oggi ,grazie all’apporto di professionisti come Andrea e come gli altri maestri del settore danza e danze caraibiche ci vede sempre più collocarci ai vertici nazionali e portare il nome dei nostri paesi alla ribalta per qualcosa di bello, di positivo … di importante.