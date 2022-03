Rocca Priora. Teatro: 19 e 20 marzo “Woman in Rock” con Ketty Roselli

Sabato 19 marzo ore 21.00 e domenica 20 marzo ore 17.30, torna sul palco del Teatro Le Fontanacce la bravissima Ketty Roselli con WOMAN IN ROCK.

Un viaggio attraverso la musica e la storia di quattro grandi artiste – Janis Joplin, Tina Turner, Etta James e Amy Winehouse – fatto di racconti, aneddoti, monologhi, video e ovviamente canzoni, durante i quali la protagonista non mancherà di coinvolgere attivamente il pubblico, facendolo cantare, ridere, pensare e perché no…anche ballare!

“L’intento – spiega Ketty Roselli – non è quello di imitarle vocalmente, ma di far rivivere al pubblico il loro vissuto attraverso le loro canzoni mostrando anche il loro lato più umano, fragile e indifeso.

Info: 348.9294368

06.86615674