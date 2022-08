La band The Basement, da “Anzio, dove sarai” al brano in uscita “Last chance”

Oggi nella nostra rubrica cultura e spettacoli presentiamo la band di Anzio The Basement, composta da Francesca Galasso voce, Paolo Capomaggi batteria, tastiera, basso, Alessandro Bianco alla chitarra.

I neo diciottenni si conoscono musicalmente durante la pandemia, compongono le musiche e le parole per canzoni pop rock in inglese. La sfida lanciata a Francesca per la scrittura del nuovo Inno di Anzio, fa muovere la band in un genere diverso ma con un risultato che riscuote successo e l’inno viene approvato all’unanimità dal consiglio Comunale. “Anzio, dove sarai” parla dello sbarco di Anzio, della città meta delle vacanze romane, della cultura e arte presente e passata suggellata da un videoclip che continua a crescere con visualizzazioni sul sito del comune di Anzio (28.000 visualizzazioni).

Guarda il video

Compongono “Fight for you” con cui sono in semifinale al concorso Roma Music festival 2022. Lottare sempre, lottare per se stessi. Compongono “Musica” incidendola in sala registrazione e uscita sulle piattaforme musicali. Parla di come si sono incontrati musicalmente, già dai banchi di scuola prima di essere Band. Compongono “Last chance” anche questa dalla sala registrazioni alle piattaforme uscita il 15 agosto 2022. Parla dell’ultima possibilità di essere giovani prima di essere anche maturi…

Il loro repertorio di inediti è di una trentina di canzoni dove alle musice di Paolo e Alessandro, Francesca ha aggiunto la sua vena poetica.