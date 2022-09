“Kids Vet Academy 2” piccoli aspiranti veterinari su rai play e rai gulp

Dal 23 settembre su rai play e dal 3 ottobre su rai gulp

Tornano i giovani aspiranti veterinari protagonisti della seconda stagione per ragazzi dedicata al mondo degli animali. Si tratta di “Kids Vet Academy 2”, che sarà proposta in anteprima in boxset a partire da venerdì 23 settembre su RaiPlay, e da lunedì 3 ottobre, alle ore 8.10, tutti i giorni, su Rai Gulp.

Si tratta di un reality educational che permette ai bambini di avvicinarsi al mondo degli animali: animali domestici, da fattoria, esotici. Questa interazione è pensata per sviluppare empatia e rispetto verso il mondo animale. In ogni episodio quattro apprendisti in erba al fianco del medico veterinario Renato Assin, parteciperanno a una serie di divertenti lezioni teorico-pratiche sul mondo degli animali.

Al termine di ciascun episodio verrà stilata una classifica provvisoria dei quattro protagonisti in base al punteggio assegnato da Assin, che terrà conto sia della preparazione e dell’attitudine dimostrate durante la puntata sia dei punti guadagnati da ciascun apprendista nella prova pratica. Ciascun episodio si articola in tre momenti: una lezione teorica, un giro visite e la prova finale.

Il programma è condotto da Renato Assin con Marina Borgonovo, Alessandro Caputi, Eva Del Grande, Michelle Gallo, Ermanno Longo, Matilde Marzetti, Jacopo Misso e Vasco Kien Nicoletti. Kids Vet Academy è un programma di Annalisa Del Grande e Federica Petruccioli, con la direzione creativa di Alessandra Cortese e prodotto da TV Com Roma in collaborazione con Rai Kids. Produttore esecutivo Elisa Masiero, produttore esecutivo Rai, Sara Cabras.

