Nettuno. Oggi alle 19 l’accensione del villaggio natalizio in piazza Cesare Battisti

È in programma oggi alle ore 19 l’accensione dell’Albero di Natale e del villaggio Natalizio di Piazza Battisti. Le luminarie saranno accompagnate, dalla prossima settimana, anche da stand con prodotti artigianali a cura dell’associazione ProLoco Forte Sangallo e dell’Associazione Ristoratori Nettuno in Tavola che hanno curato l’allestimento per queste festività. In programma anche uno spettacolo per bambini a cura del circo Ercolino.