Emozioni e musica per il Natale Insieme del Chris Cappell College. Un’Aula Magna gremita ha condiviso le note di festa dei diversi gruppi strumentali e vocali, brani classici e della tradizione che si sono intrecciati, in questo Natale 2022 dedicato al Tema della Pace, ad un significativo percorso di letture e immagini. L’evento ha anche aperto un percorso di appuntamenti che renderanno omaggio ai 20 anni del Chris Cappell College, la cui inaugurazione è stata ricordata con un commovente video d’apertura, in cui le immagini di una giornata ormai storica, sono state accompagnate da una colonna sonora speciale, You Must Shake Out the Light di Christian Cappelluti. I saluti e gli auguri della Dirigente Dr.ssa Daniela Pittiglio a tutta la comunità scolastica e alle famiglie, sono stati preceduti da un’anteprima musicale d’eccezione, che ha visto gli alunni della S.M.S Nettuno IV esibirsi, insieme ai loro docenti, in una selezione di brani natalizi e non solo, il Rondeau di Purcell, la versione strumentale di Adiemus di Jenkins, la festosa Tritsch-Tratsch Polka di Strauss e l’immancabile Jingle Bell Rock, per chiudere con una travolgente Oh happy day eseguita insieme alla Big Band Chris Cappell College. Le letture sul Tema della Pace, accompagnate dai delicati sottofondi musicali delle chitarre e dalle dolci melodie del pianoforte, hanno caratterizzato l’intero pomeriggio. Le letture delle poesie Ho dipinto la pace di Talil Sorek, I bambini giocano alla guerra di Brecht, Non gridate più di Ungaretti e del testo di Demostene Sulla pace si sono alternate alla musica, creando momenti meditativi di grande intensità, accentuati dalle proiezioni a tema di video realizzati per l’occasione. Per la parte dedicata alla musica, tutte le principali formazioni d’insieme del Chris Cappell College hanno regalato un loro repertorio di auguri. Il clima natalizio è stato aperto dalle raffinate sonorità dell’Ensemble dei Violoncelli, con gli originali adattamenti delle celebri Auld Lang Syne, We wish you Merry Christmas e Let it snow. A seguire l’Ensemble di Voci con l’immancabile Carol of the bells, poi presentata anche in versione strumentale dall’Ensemble di Chitarre. Ancora clima di festa con il gioioso intervento della Big Band Chris Cappell College che si è cimentata in due travolgenti medley natalizi, regalando al pubblico, in chiusura, un gradito bis con le trascinanti versioni, dal sapore jazzistico, di White Christmas e Jingle Bell Rock. Grande spazio anche al repertorio delle colonne sonore più amate dal grande pubblico. Ritorno al futuro per l’Ensemble di Fiati e Il Padrino per l’Ensemble di Chitarre. Il programma musicale si è concluso con le note dell’Orchestra del Chris Cappell College, la celebre melodia del Deborah’s Theme da C’era una volta in America e l’indimenticabile Gonna fly now da Rocky. La versione strumentale di Angelita, ormai tradizione per l’Orchestra del Chris Cappell College, ha salutato il pubblico, come omaggio alla città di Anzio. Gli auguri e i ringraziamenti della Dirigente a tutto lo Staff, agli alunni, ai docenti, agli ospiti, al pubblico intervenuto e ai Signori Adriana e Franco Cappelluti hanno chiuso l’evento. Il lungo e ricco pomeriggio di festa, che ha visto insieme nella realizzazione dell’evento i tre Indirizzi dell’Istituto, è stato ripreso in Streaming ed è tuttora presente sul canale YouTube della Chris Cappell College Radio.