Anzio. Oggi alla rassegna cinematografica il film “Living” del regista Oliver Hermanus

Oggi, MARTEDÌ 11 APRILE, la Rassegna cinematografica “Invito al Cinema” CONTINUA le sue Proiezioni con il film LIVING, del giovane regista Oliver Hermanus. Lo trovate al Cinema Astoria di Anzio agli orari 16:30, 18:30, 20:30. LIVING è un racconto elegante e raffinato che ripropone un capolavoro del 1952, “Vivere”, del maestro Akira Kurosawa, forte dell’adattamento firmato dallo scrittore anglo-nipponico Kazuo Ishiguro. Mr. Williams (un magnifico Bill Nighy) è il rigido e impeccabile responsabile di un ufficio londinese, vedovo e abituato alla vita solitaria. Tutto cambia il giorno in cui l’uomo scopre di essere malato. Questo avvenimento diventa uno stimolo per lui per smetterla di essere un osservatore silenzioso della propria esistenza ed aprirsi al mondo, alle persone, ai sentimenti. Quando un gruppo di mamme del quartiere chiede che un’area ormai abbandonata e colma di sporcizia venga sottratta al degrado e diventi un parco giochi per bambini, Mr. Williams pensa che il riscatto possa passare anche per il trionfo di un ideale. In quella battaglia il protagonista riscopre la gioia di vivere… LIVING è una riflessione su cosa fare per sfruttare al meglio ogni istante della nostra esistenza. Per non dimenticare MAI cosa significhi ESSERE VIVO. LIVING è stato presentato al Sundance Film Festival e al Festival cinematografico di Venezia. Ha avuto due candidature ai Oscar 2023, rispettivamente come Miglior Attore a Bill Nighy e Miglior Sceneggiatura non originale a Kazuo Ishiguro. Vi aspettiamo!