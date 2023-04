Nettuno. Sabato 22 al Teatro Studio 8 “It’s Freddie. Mr bad guy”

It’s Freddie.

Mr bad guy

Torna a Nettuno, a grande richiesta, It’s Freddie. Mr bad guy nel meraviglioso Teatro Studio 8. Un’unica performance per sabato 22 aprile 2023 alle ore 21 ospite dell’Associazione Liberi Teatranti. Il mirabolante assolo multimediale scritto, diretto ed interpretato da Gianpiero Cavalluzzi che rappresenta, per la prima volta a teatro, l’esaltazione dell’individualità di uno dei personaggi più eclettici di tutti i tempi: Freddie Mercury.

Il monologo – fusione di prosa e video, concepiti e realizzati per l’occasione da Gianpiero Cavalluzzi – ritrae l’intensa esistenza degli ultimi anni del cantante inglese solo e soltanto attraverso la riproposizione della sua carriera solista. Ogni canzone diventa una vera e propria esperienza: “Mr bad guy sono io” ha infatti dichiarato Freddie nel presentare le tracce dell’album intitolato, appunto, Mr Bad Guy. Quest’opera discografica rappresenta un vero e proprio manifesto della sua persona e del suo percorso di vita.

“Penso fermamente che la celebrazione del mito di Freddie Mercury passi anche dal racconto della sua individualità” sostiene Gianpiero Cavalluzzi “come ha dichiarato lui stesso, è orribile pensare di essere solo un quarto di una qualche entità. Lo spettacolo – di fantasia – è volutamente ambientato nel 1986 e si evolve secondo due direttrici drammaturgiche: la prima mette in scena non solo Mr bad guy, ma anche Barcelona, quindi entrambi gli album solisti di Freddie Mercury, mentre la seconda rappresenta il dolore di un uomo che inizia a perdere le proprie forze. Proprio in quell’anno, infatti, l’artista ha iniziato ad acquisire la consapevolezza di dover affrontare una dura lotta, aspetto che ho voluto trattare nel modo a lui più caro: all’insegna della più totale riservatezza. La multimedialità dello show ha come base gli studi che ho approfondito nella redazione delle mie tesi di laurea (sia per la triennale che per la specialistica) in Psicologia della comunicazione e Tecniche di scrittura della scena – Semiotica dei mezzi di comunicazione di massa”.

Teatro Studio 8

Via Nettuno-Velletri n.8, Nettuno