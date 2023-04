Anzio. Il 2 maggio al Cinema Astoria la proiezione della video lettura di Flavia Mastrella sulla Costituzione “La Legge”

LA LEGGE

di Flavia Mastrella Video lettura a più voci, della Costituzione italiana recitata dagli animali con la voce del padrone.

Sarà proiettato il 2 maggio al CINEMA ASTORIA Ore 18.30 e 20.30

Produzione R.M

montaggio acrobatico Barbara Faonio, mix audio Stefano G. Falcone

Video lettura a più voci, della Costituzione Italiana un’edizione per gli enti locali del 1972, da una pulsione di Flavia Mastrella che ha curato una regia sperimentale

il lavoro percorre il frammento video e sonoro.

Centonovanta persone hanno realizzato e interpretato con il cellulare la lettura di un articolo. È così che il cellulare, arma di sterminio della tensione emotiva in presenza, si è trasformato in mezzo creativo a distanza.

Le Disposizioni Transitorie e Finali raccontano lo stato d’animo degli umani (attraverso gli umani) durante il cambiamento epocale avvenuto dopo il 1945, strapazzati dal rovesciamento di potere e significati, abbandonarono le parole e le usanze tradizionali per lasciarsi andare al sovvertimento.

LA DINAMICA DEL POTERE

“Chi vuole dominare sugli uomini cerca di svilirli, di sottrarre loro la forza di resistenza e diritti, finché siano dinanzi a lui impotenti come animali. Egli li trasforma in animali, e anche se non lo dice apertamente, entro di sé è sempre ben cosciente di quanto poco gli importino; parlandone con i suoi confidenti, egli li definirà pecore o gregge.

L’esigenza di affrontare la video lettura della costituzione realizzata con il telefono, facendo parlare gli animali domestici e addomesticati con la voce del padrone, scaturisce da pulsioni rabbiose, unite a un incontrollabile risentimento nei confronti del popolo che si è fatto condizionare dalla legge del più forte.

Durante la mia vita nomade ho incontrato tantissime persone operose che non hanno abbassato la testa, esseri creativi e culturalmente evoluti custodi di un modo di vivere assolutamente positivo e denso di valori, ora ci vogliono far credere che tutto questo è sparito, nella detenzione del primo lockdown non volevo cedere al recesso e in piena astinenza da contatto umano, ho cercato un metodo creativo che mi facesse mantenere il contatto umano, in sostituzione ai numerosi incontri con il pubblico dopo gli spettacoli presieduti con Antonio (Rezza) che mi davano una s super energia e uno scopo di vita.

Flavia Mastrella

Si occupa di comunicazione, considera ogni cosa materia. Nel 1991 al C.C. dell’immagine Il Fotogramma Implosioni. Con Antonio Rezza, dal 1987, realizza performances teatrali, film, cortometraggi, e interviste per Rai3; con lui vince il Premio Francesca Alinovi, il Premio Napoli, l’attestato di Unicità nella Cultura, il Premio Ermete Novelli, Istrio, e Ubu. Nel 2004, a Padula, nella Certosa di San Lorenzo Le opere e i giorni di A.B.O espone la scultura Microcosmo, collezione di Arte Contemporanea, del CO. RE. 2005 espone l’Habitat di L’emozione fatta suono a Polignano. 2006 alla GAM di Bologna Gianfranco Maraniello commissiona un’antologica Rezza Mastrella Anamorfosi. 2008 al PAN di Napoli, Boe alla deriva e a Roma nella galleria L’acquario, Autopatia. 2009 Artissima (TO), Dalle sculture in Tasca a Bahamuth e nel 2011 a San Vito di Leguzzano, A Fabriano Boe alla deriva ad AR (t) CEVIA e a S. Benedetto Disegni cuciti. 2012 con Rossella Bonito Oliva La noia incarnita, il teatro involontario di Mastrella e Rezza edito da Barbès. 2013 L’esaltazione dell’insignificante nel Dipartimento educativo MAMbo, e a Cagli per Le Sacre: Riflessioni e Interpretazioni. 2014 con Rezza Clamori al Vento, edito dal Saggiatore. 2015, a Fonte Avellana Nel cuore del corpo, Il corpo sul filo 800 metri di esistenza. 2016 Pitecus debutta al Teatro La Mama di New York. 2018 con Antonio, La tegola e il caso su Rai3 e alla biennale teatro di Venezia, ottengono il Leone d’oro alla carriera. 2019 Fonte Avellana Le voci di dentro e al palazzo comunale di Cagli, con Disegni di luce auto condizionamento estetico; riceve insieme a Rezza la Rosa D’Oro della Milanesiana. 2022 La Legge Videolettura della Costituzione italiana, e a Spoleto debbutta HYUBRIS ed Euforia Carogna Habitat teatrali e opere di vario genere, di F.M. e A.R. al Piano nobile di Palazzo Collicola.