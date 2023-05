Roma. Al Torrino a teatro “Sottobanco” dal divertente testo di Starnone 

In una scuola della periferia romana, tra disagi, locali fatiscenti e tagli finanziari. È l’ambientazione di “Sottobanco”, il noto e divertente testo di Domenico Starnone che la brava e affiatata Compagnia degli astri metterà in scena dal 12 al 14 maggio 2023 presso il Teatro degli astri al Torrino (via dell’Orsa Minore 65).

Commedia spassosa che racconta la conclusione di un anno scolastico a dir poco grottesco. La storia prende avvio dalle versioni contrastanti dei professori sul viaggio di istruzione appena concluso, motivo di dissapori, bugie e false testimonianze. Tutto questo inciderà in maniera inevitabile sulla promozione di alcuni alunni, a cui il pubblico si affezionerà nonostante essi vivano soltanto attraverso i racconti di questo strampalato consiglio di classe.

Si tratta di uno spaccato della scuola degli anni Novanta, ma attualissimo, che tra comicità e amori irrisolti metterà in luce quanto le dinamiche umane siano transgenerazionali e quanto l’equilibrio tra docente e discente viaggi su una linea sottilissima di precarietà. Una commedia tutta italiana, sana, profonda e viva.

Gli attori: Alberto Afflitto, Pamela Branca, Laura Casamenti, Paola de Sanctis, Stefano Guerrieri, Walter Maggio e Silvia Scarsi. Regia di Marco De Riso.

Date: venerdì 12 e sabato 13 maggio alle ore 21, domenica 14 maggio alle ore 19.

Chiodo Storto Teatro, via dell’Orsa Minore 65, Roma. Informazioni e prenotazioni: cell. 347.3205569 (anche Whatsapp).