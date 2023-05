Anzio. Oggi alla rassegna cinematografica il film “Mixed by Erry’ regia di Sidney Sibilia

Oggi, martedì 9 maggio, Invito al cinema – 31a efizione propone il film Mixed by Erry, regia di Sidney Sibilia, al Cinema Astoria Anzio, agli orari: 16:30 – 18:30 – 20:30.

Non fatevi ingannare dal titolo: MIXED BY ERRY è un film italiano, ambientato a Napoli nel periodo del primo scudetto della squadra capitanata da Maradona. È il racconto elettrizzante, spassoso, sfrontato su una storia realmente accaduta: la nascita della pirateria musicale. Napoli, 1976. Peppe, Enrico e Angelo Frattasio sono tre fratelli che campano di espedienti, seguendo l’esempio del padre che vende al mercato bottiglie di finto whisky. Peppe è l’intellettuale, avendo ottenuto il diploma di quinta elementare; Angelo è il testardo, pronto a menare le mani quando serve; Enrico/Erry ha un sogno: diventare disc-jockey, nell’epoca in cui esserlo voleva dire stare in cima al mondo. A metà anni ’80 sarà proprio il suo talento per realizzare compilation musicali su cassette a creare un’opportunità di fama e di ricchezza per i tre fratelli, che trasformano quelle playlist in un business da miliardi di lire e diventano di fatto “la prima etichetta discografica in Italia”, capace di far arrivare sulle bancarelle le canzoni di Sanremo mentre il Festival è ancora in corso.