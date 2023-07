Nettuno. Al festival “Tracce Cinematografiche” questa sera la “storia di Paolina Leopardi”

Continua al Forte Sangallo di Nettuno il festival dei video corti “tracce cinematografiche film fest” giunto alla sua dodicesima edizione, l’evento ha preso il via martedì 4 luglio e fino domenica 9 luglio, sarà un susseguirsi di proiezioni di cortometraggi provenienti da tutto il mondo (oltre mille quelli pervenuti), ma anche di eventi ‘speciali’ come quello di questa sera giovedì 6 luglio quando andrà in scena il monologo teatrale Storia di Paolina, ovvero l’altra Leopardi che amerete, storia di una donna non comune protagonista di una vita comune che è riuscita a rendere unica, originale e modernissima.

“Storia di Paolina è il racconto di una vita, quella di Paolina Leopardi, narrata con ironia – ma anche con un’invidiabile forza dalla stessa voce della protagonista, attraverso il suo carteggio con i l fratello Giacomo e con la soprano Marianna Brighenti. Le convenzioni del tempo, i suoi obblighi di figlia, la condizione di “zitella”, le regole ferree della nobiltà cui apparteneva, il senso del decoro: queste erano le sbarre della gabbia di Paolina. La condizione femminile sembra aver fatto passi da gigante da allora, ma a ben guardare è più viva che mai, oggi che le donne, dopo aver combattuto tanto per affermare i propri diritti e il proprio valore, sembrano ancora avere una strada irta e difficoltosa davanti”.

Inizio ore 21.00, ingresso gratuito.

Per tutte le informazioni https://www.facebook.com/profile.php?id=100057263358303