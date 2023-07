Roma. Dal 13 luglio alla Galleria d’Arte Moderna la mostra ‘Tellurica’ di Pino Genovese e Alberto Timossi

‘Tellurica‘ Pino Genovese | Alberto Timossi, a cura di Davide Silviolin. Inaugurazione: giovedì 13 luglio, ore 18.30. Alla Galleria d’Arte Moderna via Francesco Crispi 24, Roma.

“La mostra presenta al pubblico due opere ambientali inedite, realizzate in coppia da Genovese e Timossi, ed esposte assieme a una selezione ragionata di fotografie che documentano momenti di cooperazione tra i due artisti, i quali, per questa specifica circostanza, hanno unito le proprietà dei rispettivi linguaggi. L’esposizione, così impostata, si articola su tre differenti ambienti della Galleria d’Arte Moderna, andando dall’esterno all’interno. Su queste premesse, il progetto raccorda l’indole delle ricerche degli autori sulla base dell’attitudine comune a operare nello spazio aperto, configurando interventi su scala ambientale. Nei lavori, la condizione primigenia dell’ente di natura si compenetra con la qualità artificiale del prodotto umano, modulandosi reciprocamente e in risposta al circostante. Ne deriva un’estetica complessa, che riprende aspetti disciplinari legati all’essenza stessa della scultura e alla relativa declinazione in chiave installativa, rispecchiando le ragioni a fondamento sia del lessico di Genovese che di quello praticato da Timossi, tanto da riunire dimensione arcaica e ordine industriale, materia geofisica e materiale sintetico, modello naturale ed espressione della tecnica, ecosistema e antropizzazione”.

Il progetto è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

