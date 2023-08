Conclusa con successo la 6^ edizione del Nettuno Music Lab – Un Grande Palcoscenico per Giovani Artisti

Nettuno, 30 luglio 2023 – Si è conclusa con grande successo la 6^ Edizione del Nettuno Music Lab, l’evento musicale che ha entusiasmato il pubblico con talenti promettenti e performance di grande livello. La manifestazione, organizzata e sostenuta dalla Pro Loco Forte Sangallo, ha avuto luogo presso la splendida location del Kinsale Irish Pub di Nettuno.

Nella serata del 30 luglio 2023, la finale ha visto l’esibizione dei migliori talenti emergenti suddivisi in tre categorie: Autori, Interpreti e Cover Band. Una giuria di esperti del settore, composta da Marco Minelli, Natascia Pastorello, Daniele Reguiz, Daniela Ciavoni, Elisabetta Morelli, Federica Bracchetti, Tatiana Mele e Annalisa Andreoli, ha avuto il difficile compito di selezionare i vincitori tra i partecipanti.

Nella categoria Autori, il trofeo è stato conquistato dagli Gnomi di Lanuvio, mentre i finalisti Carneo, Vixi Vox&Fred Ziigno hanno offerto performance incantevoli che hanno conquistato il pubblico presente.

Per gli Interpreti, la talentuosa Camilla Joe Federico si è aggiudicata il trofeo, lasciando il segno con la sua straordinaria voce. Giulia Fabbri e FRASH hanno offerto prestazioni memorabili, dimostrando il grande potenziale dei giovani artisti presenti alla manifestazione.

La categoria Band ha visto trionfare le Morrigan’s, che hanno vinto sia il premio come miglior Cover Band che il prestigioso riconoscimento di vincitori assoluti del Nettuno Music Lab. Inoltre, le Morrigan’s hanno ricevuto un assegno di 600 euro spendibili presso un negozio di strumenti musicali. I finalisti Reapers e i Punk n.4# hanno offerto straordinarie esibizioni, dimostrando il talento e la passione che anima gli artisti emergenti della scena musicale.

Il Nettuno Music Lab ha dimostrato ancora una volta di essere un’opportunità unica per giovani musicisti che desiderano esprimere la propria arte e presentare inediti di grande qualità. La competizione ha offerto un’esperienza formativa e di crescita artistica per tutti i partecipanti, creando un palcoscenico indimenticabile che ha lasciato un’impronta positiva nel cuore di chi c’era.

Il Presidente della Pro Loco, Mario LOMARTIRE, ha commentato con entusiasmo: “Siamo fieri di essere stati parte di questo straordinario evento che ha valorizzato e promosso i giovani talenti della nostra regione. Il Nettuno Music Lab è un’occasione unica per mostrare il meglio della musica emergente e per far brillare le stelle di domani.”

La serata è stata resa possibile grazie all’impeccabile lavoro del Service Marcello Fanelli, sotto la direzione artistica e conduzione di Salvatore Vitiello. I momenti indimenticabili sono stati catturati dalle abili fotografie di Massimo Petrangeli, e la diretta streaming su Facebook è stata curata da C81 Lazio, permettendo a un vasto pubblico di seguire l’evento in tempo reale.

Il Nettuno Music Lab continua a confermarsi un appuntamento imperdibile della stagione estiva di Nettuno, unendo musica, passione e talento in un’atmosfera magica.

Per ulteriori informazioni e per le prossime edizioni, si prega di visitare la pagina Facebook della Pro Loco Forte Sangallo