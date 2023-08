Questa sera il “Netturno Jazz.23 Segnali dal Forte” chiude con il quintetto “Eftekasat”

Dopo il successo delle prime due serate del Netturno Jazz.23 Segnali dal Forte, che hanno visto sul palco del forte Sangallo il Paolo Recchia Trio e del Francesco Bruno Trio, il festival chiude questa sera 20 agosto con Eftekasat e il progetto Oriental & Contemporary Jazz con Amro Salah a piano e tastiere, Andrea Colella basso, Wadie Naim batteria e percussioni, Mina Ghobrial flauto, nay, beat box e voce, Ziad Hesham chitarra.

Tre appuntamenti, ciascuno con un proprio specifico spessore, che disegnano l’ampio spettro in cui dipana in questo secolo di mille linguaggi il jazz contemporaneo.

Fra gli eventi collaterali distribuiti e in replica fra le varie giornate: la PerformanceOmbrecon Simona Crivellone alla danza e la voce fuoricampo di Patrizia Mezzogori; la Mostra FotograficaLa vitaa cura di Erri con la partecipazione dell’Associazione “Spiragli di luce”. Entrambi eventi a cura di Leonardo Leonardi e Silvana Maltese. La Compagnia Teatrale Il Borgo proporrà inveceVite da Jazzcon monologhi di Ezio Braccioforte, Francesca De Francesco, Angelo de Francesco. Infine la poesia sarà affidata a Iago (Roberto Sannino) conPoesia Interporanea.

Per i palati più raffinati dalle ore 20 alle 21 tutte le sere all’ingresso del Forte Sangallo verrà offerta agli spettatori una degustazione di vini a cura della prestigiosa casa vinicola La Divina Provvidenza di Nettuno.