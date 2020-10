Due Professoresse in preda alla Dad si reinventano con un progetto fotografico durante la pandemia

Un progetto fotografico realizzato in casa…in pandemia, ma con la voglia di andare avanti. Autrici Paola Fusani ed Emilia De Santis

“2020 e … pandemia , ci si sente smarriti nonostante ci sia detto ANDRÀ TUTTO BENE.

Si perde un po’ di libertà per il bene comune, ognuno in un proprio microcosmo che ricorda il solipsismo di Sant’Agostino. Ci si sente completamente in balia di un nemico subdolo e invisibile. Allora si cerca un nuovo equilibrio e si cerca di impiegare il tempo casalingo in muove e rimodulate situazioni. Nasce così l’idea della trilogia di fotografare, di fissare momenti attimi della pandemia. Nasce così l’idea di due amiche, di due professoresse che in preda alla DAD SI REINVENTANO. Il volume 1 Fotodecameron contiene 100 foto realizzato in 10 giornate. Ogni giorno un tema fotografico esclusivamente all’interno delle mura domestiche. Il volume 2 Quarantine Vertigo contiene 100 foto di esperimenti creativi fotografici. Il terzo volume, in stampa, contiene foto realizzate finalmente all’aperto ed insieme. In questa trilogia fotografica senza pretese c’è l’impegno, l’amicizia, la forza di andare avanti e di lasciare un ricordo di questi momenti indimenticabili”.

P.Fusani

Le copertine e alcune foto realizzate da Pola Fusani ed Emilia De Santis.