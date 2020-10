Aprilia. Aggiornamento Albo degli Scrutatori e dei Presidenti dei seggi elettorali: le scadenze delle domande

Aggiornamento Albo degli scrutatori dei seggi elettorali: domande fino al 30 novembre. Scadenza al 31 ottobre per Albo dei Presidenti

Il Comune di Aprilia ha disposto un aggiornamento dell’Albo unico comunale degli scrutatori dei seggi elettorali. Tutti gli elettori e le elettrici interessati, in possesso almeno di titolo di studio della scuola dell’obbligo, dovranno presentare domanda – su apposito modulo disponibile sul sito dell’Ente – fino al 30 novembre.

Trattandosi di un aggiornamento globale, la domanda dovrà esser ripresentata anche da tutte le persone interessate, i cui nomi sono già presenti nell’Albo. Il Comune di Aprilia ricorda che a partire da quest’anno, la scelta degli scrutatori avviene mediante sorteggio telematico, proprio tra i nominativi presenti nell’Albo comunale.

Sulla base delle disposizioni normative vigenti, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, quanti appartengono alle Forze dell’Ordine, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei comuni che prestano servizio presso gli uffici elettorali e i candidati alle elezioni per le quali si sta svolgendo la votazione.

I cittadini apriliani che desiderano invece essere iscritti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale (istituito presso la cancelleria della Corte d’Appello di Roma) possono presentare domanda entro il 31 ottobre, utilizzando l’apposita modulistica presente sul sito del Comune di Aprilia. Si ricorda che per ricoprire la funzione di Presidente di seggio occorre un diploma di scuola superiore di secondo grado.

Tra le cause di esclusione, oltre a quelle elencate sopra, vi è anche il superamento del settantesimo anno di età.

Le domande per la richiesta di inclusione nell’Albo degli scrutatori e in quello di Presidente di seggio, indirizzate all’Ufficio Elettorale, vanno presentate al Protocollo Generale in via dei Bersaglieri 22-24 o inviate attraverso la PEC protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it.