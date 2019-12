Nettuno.Sanetti e Mancini: Palazzetto dello sport a rischio sgombero.. Un altro pasticcio amministrativo

“Legalità e trasparenza per noi non sono valori negoziabili.

Da 6 mesi stiamo avvertendo la Giunta Coppola per la parte politica e anche qualche dirigente per la parte tecnica, che le procedure e gli atti amministrativi con proroghe infinite per la mancanza della pubblicazione dell’avviso pubblico per le gestioni della palestra A e palestra B, mettono in pericolo la continuità delle attività sportive all’interno dell’ impianto comunale. Non ci hanno dato ascolto e non hanno programmato, mancano gli atti e le normali procedure consequenziali.

Ora o si sgombra o si ‘riproroga’ nuovamente.

Chiediamo a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione di prendere posizione su una questione poco chiara e probabilmente viziata, in particolare lo chiediamo pubblicamente alle forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale sia partiti che liste civiche.

Ci auguriamo che ancora una volta non debbano farne le spese i cittadini e che siano rispettate legalità e trasparenza nella gestione del patrimonio pubblico”.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini