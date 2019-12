Aprilia. Al via il nuovo servizio TPL targato Tesei: sul sito del Comune tutte le linee

Al via il nuovo servizio TPL targato Tesei: sul sito del Comune di Aprilia tutte le linee.

Saranno attive a partire da giovedì 2 gennaio 2020 le nuove linee del trasporto pubblico locale gestite dalla Nuova Tesei Bus, società subentrata ad Ago1 e responsabile del TPL cittadino fino al 31 dicembre del 2021.

Le corse, consultabili agevolmente sul sito internet del Comune di Aprilia, garantiranno la continuità del servizio offerto in precedenza. Nel corso delle prime settimane del prossimo anno, verranno gradualmente implementate le migliorie ed i servizi aggiuntivi previsti dal nuovo contratto. Qualunque modifica verrà prontamente comunicata presso il sito ufficiale del Comune di Aprilia.

Qualora si fosse in possesso di un abbonamento Ago1 in corso di validità, sarà possibile viaggiare con Tesei Bus con la medesima tessera dal primo gennaio fino alla fine del mese di febbraio, periodo di tempo entro il quale sarà obbligatorio sostituire (gratuitamente) la tessera con una nuova, consegnata presso gli uffici direzionali di Nuova Tesei Bus di via Nettunense km 20.

Per ciò che concerne i costi dei nuovi abbonamenti, invece, a partire dal 1 gennaio saranno garantite agevolazioni tariffarie rispetto al regime attuale: per studenti under 14, diversamente abili e anziani over 70 sono previsti sconti del 20%.

“Abbiamo lavorato a testa bassa in questi ultimi mesi per garantire l’avvio senza problemi del nuovo servizio di TPL, con l’inizio del nuovo anno – commenta soddisfatta l’Assessora Luana Caporaso – confidiamo di riuscire a gestire il passaggio dal vecchio al nuovo servizio in continuità, senza creare alcun disagio ai cittadini e anzi inserendo gradualmente tutte le novità previste dal nuovo contratto. Ringrazio ovviamente quanti hanno coordinato questa fase delicata”.