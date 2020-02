Nettuno. Alicandri: necessario un rifugio per animali nella nostra città

“Prendo spunto da un articolo apparso sulla stampa locale per accendere i riflettori sulla assoluta necessità di un rifugio per animali nella nostra città. Proprio alla luce delle decine di migliaia di euro che il comune di Nettuno paga al “canile” di Pomezia. Sono più che certo che con una spesa così ingente si possa trovare uno spazio nel nostro territorio e istituire e gestire un rifugio comunale, che se da un lato potrebbe consentirci un controllo più assiduo e puntuale sullo stato in cui vengono tenuti i nostri amici a quattro zampe dall’altro avrebbe persino il risultato di creare posti di lavoro per i nostri concittadini. Lancio quindi un appello all’assessore Dell’uomo, che so sensibile a questa tematica, per fare in modo che questo progetto di cui spesso si è parlato in questi anni finalmente veda la luce. In questi casi non si tratta di fare ragionamenti ideologici ma di arrivare in modo unitario a lavorare per creare una struttura di cui si sente davvero il bisogno e proprio per questo al prossimo consiglio comunale mi farò promotore di una mozione di indirizzo finalizzata alla istituzione di un rifugio comunale, che spero abbia la più ampia condivisione e convergenza”.

Roberto Alicandri