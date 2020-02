Anzio. De Angelis: A breve sarà convocato il consiglio comunale su: Porto, biometano, sanità

Il Sindaco De Angelis sulla convocazione del Consiglio Comunale: “A breve sarà convocato, nonostante l’errore formale nella richiesta dell’opposizione”

“L’opposizione dovrebbe conoscere il regolamento del Consiglio Comunale e la corretta modalità per richiederne la convocazione. Nonostante questo, lunedì prossimo, inviterò il Presidente a convocare il Consiglio, con all’ordine del giorno i punti richiesti dai Consiglieri che, invece, non avevano neanche firmato la richiesta di convocazione. Nei giorni scorsi avevo più volte sollecitato la convocazione del Consiglio, soltanto ieri ho appreso dagli uffici dell’esistenza di una richiesta, allegata ad un ordine del giorno, priva delle firme dei richiedenti. Porto, biometano, sanità ed altri argomenti saranno discussi con la massima tranquillità. Non c’è nulla da posticipare, anzi ci sarà molto da dire su vicende ereditate da enti sovracomunali e da sconcertanti pareri del passato”.

È la replica del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, al comunicato stampa diffuso dall’opposizione nella serata di ieri.