Anzio. Brignone: è partito il toto nomi per gli assessori da rimpiazzare

Il consigliere di Alternativa per Anzio Luca Brignone;

“Ad Anzio è partito il toto nomi per gli assessori da rimpiazzare. La guerra interna va avanti tra colpi di scena e veti incrociati, gli ex esponenti del centro destra riuniti nel patto della pizza tornano nel frattempo alla ribalta, come se decenni di fallimenti amministrativi, una biogas approvata alle spalle di una città, una collezione spaventosa di procedimenti giudiziari non fossero mai esistiti….ma il centro destra era la garanzia dell’efficienza amministrativa dicevano. Loro sono esperti e sanno come governare.

Tutto bellissimo, ne faremo una fiction e ci costruiremo un altro brand Anzio! Ma nel frattempo ci riusciamo almeno a dare i cassonetti dei rifiuti alla città che è sommersa di immondizia, o vogliamo aspettare che pure questi diventino inutilizzabili come già accaduto in passato con le compostiere? Non sai mai che si riesca pure a liberare l’immobile pubblico e ridarlo alla città”.