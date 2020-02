Anzio. L’Assemblea di Falasche chiede abbassamento del 40% delle tabelle del Comune per il calcolo Imu

Assemblea pubblica del Comitato costituitosi per richiedere l’abbassamento delle tabelle IMU

L’assemblea si è tenuta sabato 08/02/2020 a Falasche presso i locali adiacenti la parrocchia per discutere e approfondire il tema relativo all’improcrastinabile abbassamento delle tabelle del Comune di Anzio vincolanti per il calcolo dell’IMU sui terreni edificabili.

Tali tabelle non sono state aggiornate dal Comune e sono tutt’ora in vigore quelle deliberate nel 2009.

Da allora ad oggi sono trascorsi ben undici anni e il valore delle aree fabbricabili si è abbassato almeno del 40% come riportato nella perizia illustrata dai tecnici presenti all’incontro.

E’ stata così avviata una sottoscrizione di firme per richiedere all’Amministrazione comunale l’abbassamento delle tabelle secondo tale percentuale.

Seguiranno altre iniziative tra cui anche incontri con l’Amministrazione fino a giugno, data di pagamento dell’acconto 2020. Nel caso in cui l’Amministrazione per quella data non dovesse intervenire, il Comitato aprirà un confronto con la cittadinanza per valutare quali provvedimenti collettivi e personali adottare di fronte ad un evidente prolungata inadempienza da parte del Comune .

Per iformazioni :

Caronti Giuseppe 347.1504282

Colaceci Dino 347.3613394

Rossi Luciano 380.7404811

Il Comitato