Nettuno. L’opposizione chiede incontro urgente per i ripetuti atti di violenza avvenuti

Alla c.a. del Sindaco città di Nettuno, del Comandante della Polizia Locale e dell’assessore alla sicurezza.

Oggetto: Richiesta incontro

I sottoscritti consiglieri comunali in merito ai recenti e ripetuti atti di violenza avvenuti sul nostro territorio e nello specifico nei pressi della stazione di Nettuno, senza dimenticare i furti all’asilo nido e i numerosi atti vandalici nei confronti delle auto in sosta, chiedono un incontro per discutere il problema sicurezza e per valutare con le S.L. alcune proposte per una più capillare copertura territoriale come deterrente di determinati atteggiamenti criminali.

Cordiali saluti

Waldemaro Marchiafava

Antonio Taurelli

Roberto Alicandri

Marco Federici

Daniele Mancini

Simona Sanetti