Nettuno. Mancini e Sanetti: Gli “errori-orrori” del cimitero li pagano i nettunesi

Saranno 84.000€ cash!, i soldi che i nettunesi pagheranno per un ‘errore’ dirigenziale nel 2012, sempre “sull’affare” CIMITERO COMUNALE, che continua ad essere un “affare”.

Abbiamo chiesto in Consiglio Comunale all’assessore: Ora cosa farete per il recupero della somma del debito fuori bilancio oggi sulle tasche dei nettunesi che pagano le tasse comunali?

La risposta è stata: “Noi queste cose non le facciamo…”

In sintesi ve lo spieghiamo noi cosa faranno: faranno pagare i nettunesi anziché chiedere i soldi a chi ha “sbagliato” una gara d’ appalto!

E sicuramente avrà la sua bella assicurazione professionale.

Ma Coppola e i suoi assessori devono mantenere i buoni rapporti nel palazzo.

Ora ci e vi chiediamo: ma se un cittadino sbagliando dimentica di pagare una tassa comunale o commette un “errore” da 84.000 € che fa il Comune?

Paga con i soldi pubblici o va a bussare cassa a chi ha commesso una “leggerezza”?

A Nettuno con questa amministrazione la legge è uguale per tutti, ma non tutti sono uguali.

84.000 grazie dai nettunesi a Coppola e i suoi assessori.

Noi ci siamo e siamo gli unici a essere liberi di informarvi su come usano i nostri soldi. Riflettete gente, riflettete.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini