Anzio, chi viene a cena? Italia Viva. La maggioranza punta ad allargare al centro

Continuano le polemiche per l’ingresso del consigliere di maggioranza Marco Maranesi nel partito di Italia Viva. Maranesi con tanto di tessera firmata dalla ministra Bellanova e nel ruolo di coordinatore del comitato Italia Viva Anzio, non avrebbe alcuna intenzione di uscire dalla maggioranza a trazione leghista. Anzi l’idea è quella di restarci a pieno titolo. Un tesseramento che Andreassi e Piazzoni coordinatori di Italia Viva della Provincia di Roma hanno commentato in una nota stampa in questi termini: “Troviamo singolare la polemica montata da alcuni organi di stampa in queste ore, in merito alla posizione di Italia Viva nel Comune di Anzio, poiché è noto che Italia Viva ad Anzio esprime una consigliera comunale, Anna Marracino, che siede all’opposizione della giunta del sindaco Candido De Angelis. È altrettanto noto che il consigliere comunale Marco Maranesi ha espresso il suo interesse per la nostra formazione politica e ha avviato un percorso passando al Gruppo Misto, ma che potrà vedere il suo ingresso in Italia Viva solo con la fuoriuscita dall’attuale maggioranza di centrodestra che amministra la città.” Nel frattempo, i ben informati riferiscono che in una pizzeria di Anzio c’è stata una cena con il vice sindaco Danilo Fontana, il sindaco Candido De Angelis, la consigliera Anna Marracino capogruppo di Italia Viva e Marco Maranesi. Tra i temi trattati, si sarebbe parlato della proposta ad un allargamento della maggioranza ad Italia Viva nel 2021. Un esperimento già avviato, nel comune di Frascati dove la coalizione all’inizio civica ha visto il Sindaco Roberto Mastrosanti passare ad Italia Viva, con due consiglieri comunali di Fratelli d’Italia nella sua maggioranza.