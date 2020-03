Anzio, giunta De Angelis approva delibera per il lavoro agile “smart working”

Venerdì scorso, nel rigoroso rispetto delle direttive per la prevenzione del virus Covid-19, la Giunta De Angelis si è riunita d’urgenza per approvare il regolamento, con disciplina semplificata, del lavoro agile “smart working”, quale misura concreta di prevenzione del coronavirus.

In questi giorni, in base alle manifestazioni di interesse del personale, agli obiettivi dell’Amministrazione, alle verifiche tecniche del Centro Elaborazioni Dati (CED) ed alla strategicità dei vari uffici, sarà attivato lo “smart working” che, in assoluta sicurezza, consentirà ad alcuni dipendenti dell’Ente di lavorare da casa e di mantenere attivi i servizi più importanti.