Nettuno, la Lega ringrazia l’amministrazione e tutto il Consiglio comunale

E anche in momenti come questi purtroppo che ci si ritrova tutti uniti contro un nemico maledetto, tutti con lo stesso spirito di appartenenza ad una città, la nostra amata Nettuno.

Il lavoro che si sta facendo in questi giorni sollecitato e sensibilizzato da tutti è straordinario, è così che si dovrebbe lavorare pancia a terra tutti i giorni…Si sta procedendo ad una sanificazione continua in tutte le zone di periferia e del centro.

Prima di riaprire le scuole, si provvederà come già detto dal nostro Sindaco e dall’Assessore Camilla Ludovisi, alla sanificazione di tutti i plessi scolastici.

Gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando i dovuti ed incessanti controlli su tutto il territorio, scovando quei trasgressori che ancora non hanno capito la gravità della situazione e che anche se pochi trasgrediscono possono rendere vano il sacrificio di un’intera popolazione.

L’assessore alla Sicurezza e Polizia locale – Marco Roda – esprime un forte ringraziamento al loro operato conoscendo bene la loro professionalità.

Un ringraziamento va alla Protezione Civile, un plauso ai Medici, alle forze di Polizia, agli infermieri e a tutti gli operatori ospedalieri, tutti eroi silenti, con pochi mezzi adeguati, ma con tanta voglia di vincere questo nemico. Siamo fieri di riscoprirci Italiani e siamo fieri di essere Nettunesi, ed è per questo che ce la faremo, perché noi vinceremo. Infine la Lega di Nettuno è disponibile a qualsiasi confronto anche per anticipare alcune altre restrizioni a tutela della salute pubblica proprio per assicurare alla nostra comunità la voglia di uscire da questa situazione “surreale” che attanaglia la nostra vita.

Siamo disposti, anche da subito, ad ulteriori restrizioni con la chiusura di giardini pubblici e eventuali luoghi di maggior frequentazione dei cittadini al fine di uscire incolumi da questo “tunnel”.

Siamo consapevoli delle difficoltà anche economiche che questa “guerra” sta portando e porterà alle famiglie nettunesi e proprio, con grande responsabilità istituzionale, sosteniamo la nostra amministrazione comunale per

addivenire ad uno sforzo economico e finanziario in materia di tributi locali sapendo perfettamente le eventuali difficoltà per l’ assetto, in termini di bilancio, alle quali si può incorrere.

La Lega di Nettuno tanto chiede proprio per l’eccezionalità che si sta vivendo con la speranza che anche misure dolorose o estreme possano salvaguardare nel miglior modo possibile tutta la cittadinanza di Nettuno.

Così in una nota Lorenza Alessandrini, Antonio Biccari, Antonello Mazza, Camilla Ludovisi, Marco Roda.