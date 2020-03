Tributi, asili, parcheggi: Nettuno studia le misure per sostenere cittadini e commercio

Sono al vaglio dell’Amministrazione Comunale di Nettuno le misure di sostegno alla cittadinanza, e in special modo ai commercianti, che a breve saranno approvate dopo un incessante lavoro della Giunta, dei dirigenti delle varie aree e degli uffici comunali, tutti costantemente operativi per dare risposte concrete alla cittadinanza in questo momento di crisi fin dall’inizio del mese di marzo. Sono state individuate le aree di intervento e le misure che si intendono adottare:

TRIBUTI COMUNALI

Tassa rifiuti:

L’invio dei bollettini di pagamento tradizionalmente effettuato nel mese di aprile non verrà eseguito, sospendendo di fatto il pagamento della tassa

Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche:

per tutte le attività commerciali che, a causa della pandemia, non hanno potuto esercitare la propria attività imprenditoriale, le occupazioni a carattere temporaneo o permanente preventivamente autorizzate dal Comune di Nettuno saranno soggette ad una riduzione della tariffa annuale in misura proporzionale al periodi di inattività

Imposta Comunale sulla Pubblicità:

per tutte le attività commerciali che, a causa della pandemia, non hanno potuto esercitare la propria attività imprenditoriale, l’imposta sulle insegne d’esercizio sarà soggetta ad una riduzione della tariffa annuale in misura proporzionale al periodi di inattività

l’imposta che grava sulle esposizioni pubblicitarie su impianti sarà soggetta ad una riduzione della tariffa annuale in misura proporzionale al periodi di inattività

Rateizzazioni di tributi pregressi:

per tutte le attività commerciali che, a causa della pandemia, non hanno potuto esercitare la propria attività imprenditoriale, eventuali rate per pagamenti dovuti al Comune di Nettuno sono momentaneamente sospese.

SOSTEGNO ALLE AZIENDE ED AI FORNITORI

Velocizzazione dei tempi di pagamento: Impegno degli uffici comunali procederanno a velocizzare i pagamenti ad imprese, privati ed enti, utilizzando anche l’anticipazione di cassa.

SERVIZI COMUNALI

Servizio di Sosta a Pagamento: Sospensione momentanea del pagamento del ticket esclusivamente per gli automobilisti che esibiranno l’autocertificazione che giustifichi la loro presenza nelle aree di sosta a pagamento

PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI

Canoni concessori: Sospensione momentanea pagamenti delle concessioni di palestre e impianti sportivi comunali. La misura e le modalità saranno definite al termine della crisi.

ASILO NIDO E MENSA

Rette:

Sospensione momentanea dei pagamenti delle rette della mensa scolastica, con il comune che sta già provvedendo in automatico a segnalare l’assenza dell’alunno senza che lo debbano fare ogni giorno le famiglie.

Sospensione momentanea della retta mensile per gli utenti dell’Asilo Nido Comunale. La misura e le modalità saranno definite al termine della crisi.

“Queste sono le azioni che abbiamo intenzione intraprendere a sostegno dei cittadini e dei commercianti in questo momento di emergenza in cui ognuno è chiamato a fare sacrifici – spiega il Sindaco della città di Nettuno Alessandro Coppola – E’ nostra intenzione adottare ogni azione necessaria che possa dare un aiuto e un sostegno ai nostri concittadini in questo stato emergenziale. Le misure di sostegno studiate sono rivolte in particolare ai commercianti a cui va il nostro più sincero sostegno in questo momento di difficoltà che per loro è anche economico e non solo sanitaria. Lavoriamo costantemente per fronteggiare un nemico invisibile che ci spaventa tutti, ma che solo insieme, come comunità, possiamo sconfiggere. Nettuno ha superato tante difficoltà nella sua storia e siamo certi supererà anche questa tornando più bella e più forte che mai”.