Anzio. Brignone: No alle polemiche, a disposizione come sempre per dare una mano

“In una fase drammatica come quella che stiamo vivendo, mai vorrei fare polemica politica o peggio campagna elettorale. Non l’ho fatto e non lo farò adesso. Certo, arriverà il momento delle valutazioni, ma non è questo. Per ora mi posso limitare a manifestare il mio apprezzamento per questo governo (di cui non sono mai stato particolarmente tifoso): che piaccia o no, sta facendo scuola in tutta Europa, perlomeno nella fase dell’emergenza. Il dopo si vedrà, con più lucidità.

Rimango pertanto basito dalle affermazioni dell’Assessore Laura Nolfi e tirare in ballo le opposizioni mi sembra fuori luogo. Già dagli albori di questa emergenza ho partecipato alla commissione convocata per affrontare il tema, rimanendo anche in contatto telefonico con il presidente per avere aggiornamenti, mantenendo sempre un reciproco rapporto collaborativo e istituzionale.

Se c’è un modo per dare una mano attraverso il mio ruolo pubblico sono, e sono sempre stato, assolutamente a disposizione.

Nel frattempo, come associazione stiamo valutando iniziative a sostegno delle persone più esposte. E’ bene tuttavia che tali iniziative siano intraprese insieme agli organi preposti per evitare che diventino controproducenti”.

Luca Brignone